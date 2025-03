Tvrdá hra k play-off patří. Pokud jsou ale hráči zákeřní, musí přijít tresty, myslí si expert Procházka

S vedením 2:0 na zápasy vstoupí do další části čtvrtfinále extraligy Sparta a Mladá Boleslav. Zatímco Pražané dokázali přetlačit mistrovský Třinec dvakrát v domácím prostředí, Bruslaři překvapivě zvládli duely na ledě Hradce Králové. Rozhovor Praha 13:55 20. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Brna Nicolas Beaudin v souboji s karlovarským útočníkem Ondřejem Beránkem | Foto: Václav Šálek | Zdroj: Profimedia

Martine, ve středečních duelech padly tři tresty do konce utkání. Není to na dva zápasy moc?

V play-off nepříjemných soubojů přibývá a všechny zápasy začínají zostra. Poté to graduje, hráči můžou být podráždění, že rozhodčí nesrovnává zákroky stejně. Poté může přijít nějaký blikanec, kterých jsme bohužel viděli několik.

Nechci, aby ses vzpíral rozhodčím, potažmo disciplinární komisi, ale co říkáš na zákrok Jana Mandáta? Měl by být jeho zákrok následně trestán?

Já bych dále netrestal. Mandát sice chtěl hráče před ním dohrát, on se ale bohužel nezpevnil a Mandát ho narazil na mantinel. I hráči musí vědět, že to nebylo cílené a další trest by asi přijít neměl.

Nedělají tyto zákroky a tresty z české extraligy tvrdou soutěž v porovnání s jinými ligami?

To ne. Pokud jsou hráči frustrovaní, jdou do souboje pozdě nebo jsou zákeřní, tak tresty musí přijít. Stejně jako u zákroků na hlavu. Tvrdá hra k play-off patří, ale pořád musí mít hráči úctu k soupeři.

Druhý vyšší trest si vysloužil Ondřej Beránek z Karlových Varů. Nárazem na hlavu zranil brněnského beka Marka Ďalogu, předtím hokejkou bodnul vítkovického Patrika Marcela. Působí na tebe nervózně?

Snad to není dohra toho, když v posledním kole přišel o místo na čele produktivity. Asi je podrážděný z toho, že si ho soupeř více všímá, je lépe bráněný a z toho můžou přijít nesmyslné fauly.

Ondřej Beránek z @hokejkv a jeho trestné minuty za poslední dvě sezony.

——————

Základní část: 99 zápasů, 60 trestných minut.

Playoff: 8 zápasů, 77 trestných minut. — Jan Velart (@Veelous) March 19, 2025

Trenér Českých Budějovic po středeční prohře chválil svůj tým a přiznal, že ve druhém utkání hráli úplně jinak než v tom prvním. Přijde ti, že se Motor zvedá, nebo mu můžou začít docházet síly?

Určitě byli více aktivní, místy aktivnější než Pardubice. Přestříleli je a to může být náznak, že to nevzdávají. A bude velmi záležet na prvním domácím zápase v Českých Budějovicích. Stav 0:3 je už velmi těžké otočit. U Pardubic se mi líbilo, že měly 30 zablokovaných střel - strašně se v tom zlepšili, pomáhají brankáři, a proto vyhrávají.

Série Komety Brno a Karlových Varů je vyrovnaná. Kometa dokázala středeční utkání vyhrát 3:2 i poté, co se Energie nadechovala k velkému obratu. Před vyrovnáním je možná zachránil oddechový čas během velkého tlaku. Pomůže to týmu? A jak jsi to měl ty?

Záleží, v jaké fázi utkání to je. Pokud jste pod tlakem, tak si odpočinete, srovnáte si myšlenky a víte, co je potřeba udělat. Hlavní je nezmatkovat a nabrat síly.

Stanice Radiožurnál Sport bude sledovat čtvrteční zápasy v přímých přenosech - Třinec hostí Spartu a Mladou Boleslav čeká souboj s Hradcem Králové. Dá se mezi Třincem a Spartou znovu očekávat stejná bitva jako v prvních dvou zápasech, případně i nějaké zákroky na hraně pravidel?

Přál bych si, aby to nebylo na hraně, ale tvrdě se přesto hrálo. Nechci, aby se hrálo zákeřné a hráči si to rozdali naplno. Třinec sice prohrává, ale je určitě vyrovnaným soupeřem Sparty.