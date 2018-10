‚Nevím, jak dlouho bych vydržel.‘ Jágr zatím v první lize pomáhá Kladnu jen ze střídačky

Měl být největším tahákem první hokejové ligy. Z té je ale odehráno 12. kol a Jaromír Jágr stále nenastoupil ani k jednomu zápasu. Před časem oznámil, že návrat na led po zranění plánuje na 10. října, jenže utkání proti Havířovu, které Rytíři vyhráli 3:2, sledoval znovu pouze ze střídačky. Kladno 8:53 11. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr na střídačce Kladna | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Je to jeho rozhodnutí. Jestli se cítí nebo necítí, to je prostě na něm. Je to chlap, který ví, co si může dovolit,“ myslí si jeden z fanoušků kladenských Rytířů.

Fanoušci Kladna mají jasno, na Jaromíra Jágra si počkají a budou chodit na zápasy stabilně, aby jim start ikony Rytířů a zároveň jejich majitele neunikl. Jenže čekání může trvat ještě pořádně dlouho. Když si na konci minulé sezóny natrhl hamstring, tedy zadní přitahovač stehenní, netušil, že rekonvalescence bude trvat tak dlouho.

„Jde o to, že moje tělo bylo zvyklé na určité dávky, které jsem dělal. Jak ty svaly po roce, kdy jsem skoro nehrál, ochably a nebyly v takovém tréninku, tak jakmile jdu do větší zátěže, začínám cítit, že je to natažené. Mohl bych hrát, věřím, že bych byl i platný, ale jde spíš o to, že nevím, jak dlouho bych vydržel,“ prozradil v rozhovoru pro Mf Dnes Jaromír Jágr.

Před pár dny přešel na netradiční posilování vnitřního svalstva a právě díky cvikům, které si sám vymyslel, se Jágr cítí stále lépe. O jaké se přesně jedná cviky, ale prozradit nechce.

„To je moje tajemství,“ usmívá se Jágr.

A tajné zůstává zatím i datum, kdy se nejlepší Evropan historie NHL představí v dresu Rytířů v zápasech první hokejové ligy.