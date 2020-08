Jak bude vypadat první hokejová liga? Sestupovat by se nemělo, o postupu do extraligy se jedná

„Za téhle situace by bohužel mohl někdo spadnout jen kvůli tomu, že spadne do třítýdenní karantény. Takže je to ochrana pro kluby a myslím, že je to celkem rozumné,“ říká pro Radiožurnál manažer Ústí nad Labem Vladimír Evan.

S tím, že i přes rozšíření na osmnáct týmů zůstane první liga v nadcházející sezoně směrem dolů uzavřená, souhlasí zástupci klubů i hokejového svazu.

Co ale je hlavním předmětem diskuze, je to, jak se určí postupující do extraligy. Původní svazový návrh počítal s tím, že se nebude hrát play-off. Základní část se roztáhne na delší období tak, aby bylo možné v případě karantény některého z týmů odložené zápasy dohrát. Do extraligy by postoupil vítěz dlouhodobé části.

„Play-off je atraktivní pro diváky, ale nejspravedlivější je vždycky dlouhodobá soutěž. Podmínky se s koronavirem mění každý týden a my teď o něčem hlasujeme a nevíme, co může být na podzim nebo na jaře,“ říká sportovní manažer Kladna David Čermák.

Jenže návrh bez play-off sice kluby v pátek schválily, ale v pondělí ho odmítly a přišly s jiným návrhem. Po základní části by mělo hrát 12 nejlepších týmů play-off a vítěz si zajistit postup do extraligy.

Kluby souhlasí s tím, že pokud dojde k nákaze v některém týmu ve vyřazovací fázi, tak budou jeho zápasy kontumovány. Otázkou je, co by se stalo, pokud by byly v karanténě oba celky hrající sérii proti sobě

„Bavili jsme se o tom a upřímně řeknu, že jsme to tam nedovykládali úplně do detailu, jestli postupuje ten lépe postavený nebo jestli nepostoupí ani jeden a další kolo nebude mít další tým soupeře a postoupí takhle třeba až do finále,“ říká jednatel vsetínského klubu Daniel Tobola.

Hrací systém musí schválit Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje. Ten může návrh klubů potvrdit, nebo předložit jiný a podle něj by pak kluby musely hrát. Právě svaz je totiž řídícím orgánem soutěže a nese plnou odpovědnost za hrací systém. Případná kritika se tak snese na svaz, nikoli na klubový aktiv.