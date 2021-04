Jágr, nebo Moravec? V semifinále první ligy se potkají vítězové z Nagana, oba chtějí do extraligy

V semifinále první hokejové ligy dojde na souboj dvou olympijských vítězů z Nagana. Zatímco Jaromír Jágr nastoupí v dresu Kladna na ledě, David Moravec v roli trenéra na lavičce Poruby. Ostravský tým sice nemá takovou historii jako ten kladenský, ale ve vyřazovacích bojích získává stále větší popularitu u fanoušků. Kladno 12:38 2. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr | Zdroj: Profimedia

„Fanoušci nám udělali parádní přivítání. Byly světlice, rachejtle a bylo to moc hezké. Jsme rádi, že se to zvedá, ale to není náš cíl. Náš cíl je zase postoupit do dalšího kola,“ říká před prvním zápasem semifinále David Moravec.

Poruba už před sezonou vyhlásila ambice na postup do extraligy, jenže se jí v průběhu ročníku tolik nedařilo. I proto ostravský celek angažoval na konci základní části na lavičku právě olympijského vítěze z Nagana. A zdá se, že to byla výborná volba.

Od příchodu Davida Moravce Poruba ani jednou neprohrála a v nejkratším možném čase prošla i přes čtvrtfinále. Postupové ambice tak v ostravském celku dostaly znovu reálné obrysy.

„Musíme mít pana Pokorného a Vítka Respekta. Ambice můžou jít stranou, když nemáte základní principy play-off a nemáte vůči soutěži a soupeři respekt a pokoru, byť vyhrajete deset zápasů v řadě. Před sezonou se něco vyhlásilo a pak se zjistilo, že to ne vždycky úplně klape. Nehledíme na to, užíváme si každý zápas a chceme to dotáhnout co nejdál,“ vysvětluje David Moravec.

Teď jeho týmu stojí v cestě Kladno, tým Moravcova spoluhráče z olympijských her v Naganu Jaromíra Jágra. I majitel Rytířů a stále ještě velmi platný hráč na ledě vyhlásil před sezonou ambici vrátit se mezi domácí elitu.

Kdo by porovnával pouze jména obou klubů nebo postavení po zkrácené základní části, bude pro něj jasným favoritem Kladno. Vyšší rozpočet a taky aktuální forma mluví ale pro Porubu.

„Mají ofenzivní sílu, i beky mají útočné, ale myslím, že to pro nás bude hokejově lepší soupeř než Slavia, protože ta byla výborná v osobních soubojích, měla silné hráče. Myslím, že u Poruby to bude spíš technický než fyzický hokej,“ porovnává útočník Rytířů Marek Račuk hru Poruby se Slavií, kterou Kladno přetlačilo ve čtvrtfinále.

První semifinále se hraje v pátek na ledě Rytířů od 18.00. O půl hodiny dříve začne úvodním duelem i série mezi dalšími celky se slavnou historií - Jihlavou a Vsetínem.