Oba týmy jsou podobné, srovnává Vsetín a Zlín před finále první ligy bývalý kouč obou rivalů

Těžko najdete někoho, kdo zná tak dobře oba finalisty první hokejové ligy, tedy týmy Vsetína a Zlína. Trenér Luboš Jenáček ve Vsetíně pracoval v různých pozicích od roku 2007 až do roku 2021, kdy zamířil právě do Zlína. Tam v minulé sezoně vedl tehdy ještě extraligové mužstvo, v aktuálním ročníku má na starosti juniorský výběr. Před sobotním startem finálové série očekává hodně vyrovnaný souboj dvou typologicky podobných týmů. Vsetín 11:00 1. dubna 2023

„Oba týmy vychází z dobré obrany, sází na bojovnost, nasazení, takovou tu obětavost. Přijde mi to hodně podobné a oba týmy mají vynikající gólmany,“ porovnává pro Radiožurnál hokejové týmy Vsetína a Zlína trenér Luboš Jenáček, který obě mužstva dobře zná.

Cestou regionálních rivalů do finále ale byla hodně jiná. Vsetín se v základní části jako loňský finalista opět držel celou dobu vysoko a skončil na druhé příčce.

„Ten tým se každý rok zlepšuje, letos přivedli i vynikajícího brankáře, který loni za Jihlavu v podstatě vzal Vsetínu postup do baráže. Teď navíc k němu přivedli i Tomáše Vošvrdu, takže tam mají opravdu velkou kvalitu,“ říká Jenáček.

To Zlín za sebou má úplně jiný ročník. Po loňském sestupu z extraligy začalo mužstvo velmi špatně i v první lize, ještě v lednu bylo v tabulce dvanácté.

„Někteří kluci, kteří tu soutěž neznali, protože hráli dlouho extraligu, to určitě podcenili, i když nevím, jestli by to teď přiznali. Viděl jsem, jak se ze začátku ani neradovali, když dali gól,“ popisuje Jenáček.

Po změnách ve vedení i realizačním týmu se ale Zlínu začalo dařit. Berani ještě postoupili přímo do čtvrtfinále a následně rychle prošli až do finále, když v play-off zatím stejně jako Vsetín prohráli jen dvakrát.

„Povedly se přestupy, v mých očích ten tým dostal větší rychlost, začali víc bojovat. A hlavně získali sebevědomí, které jim chybělo,“ popisuje Jenáček, který sice ještě má smlouvu ve Zlíně, ale po konci sezony v klubu skončí. I proto může fandit Vsetínu, za který hraje i jeho syn Šimon.

Úvodní duel finále první hokejové ligy začne ve Vsetíně v 17.00.