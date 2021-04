‚Jsme tu od postupu do extraligy, nic jiného není úspěch.‘ Kladno čeká bitva o elitu s Jihlavou

„Nevím, co bude dál. Postoupit je velice náročné, těžké, nám to vzalo pět let. Ale nic jiného nám nezbývá. Musíme se zamyslet a jít zpátky do práce,“ říkal smutně majitel Rytířů a zároveň hráč Jaromír Jágr loni 6. března, kdy jeho tým prohrál v Litvínově 2:6 a definitivně sestoupil z extraligy.

Po nezdaru se kabina Rytířů vyprázdnila a klub opustila většina hráčů, včetně největších opor Bradyho Austina, Jakuba Strnada, Ladislava Zikmunda a dalších.

Jágr tak musel sestavovat nový tým a v létě přišla pro kladenské fanoušky skvělá zpráva. Tomáš Plekanec se dohodl v Brně na předčasném ukončení smlouvy z osobních důvodů a oznámil, že bude hrát za Kladno.

„Jsem rád, jak to dopadlo. Teď máme cíl stejný, jako před dvěma lety,“ připomíná Tomáš Plekanec sezónu 2018/2019, ve které byl hlavním tahounem týmu a pomohl k návratu Rytířů mezi elitu.

Teď se o to pokouší znovu v obměněném kádru. Kladenští fanoušci si museli zvykat na nová jména a některá se naučili velmi rychle. Bodově nejvýraznější posilou byl Nicolas Hlava, který v základní části předčil v kanadském bodování i Tomáše Plekance.

Rozhodující detaily

„Samozřejmě jsem rád, že se mi bodově daří, ale cíl je daný. Jsme tu od toho, abychom postoupili do extraligy, a nic jiného pro nás není úspěch,“ uvědomuje si Nicolas Hlava.

Kladno ve vyhrálo základní část soutěže a v play-off prohrálo jen jediný zápas. To ale podle Jaromíra Jágra před finálovou sérií nic neznamená. „Sice jsme porazili Slavii 4:0 a Porubu 4:1 na zápasy, ale to neznamená, že jsme je suverénně přehrávali. V play-off rozhoduje každý detail,“ uvědomuje si Jaromír Jágr.

Týmu, který na začátku sezóny poskládal a na začátku prosince ho doplnil sám i na ledě věří i pro finálovou sérii s tradičním soupeřem Duklou Jihlava. Ta začne v sobotu v 18 hodin na kladenském ledě prvním zápasem.