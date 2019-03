Plekanec rozhodl o výhře Kladna, Jágr nebodoval. Vyhrál také Vsetín

Hokejisté Kladna využili i ve druhém utkání čtvrtfinále play-off první ligy výhody domácího prostředí a porazili Přerov jasně 4:0. Vítěznou branku dal Tomáš Plekanec, Jaromír Jágr nebodoval. Čisté konto vychytal Lukáš Cikánek. I podruhé využil domácí prostředí už jen Vsetín, který zdolal Prostějov 4:3 v prodloužení. Kladno 20:57 2. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Plekanec a Jaromír Jágr | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Naopak na úspěšný vstup do čtvrtfinále nenavázali další favorité. Jihlava, která ovládla základní část, podlehla Litoměřicím 1:4. Motor České Budějovice prohrál s Havířovem 0:3.

Kladno mělo zápas pevně v rukou. Rytíři sice nevyužili brzkou početní výhodu, ale pak zkusil štěstí bekhendem z nulového úhlu Plekanec a po zaváhání brankáře Lukáše Klimeše mohl slavit. „Hodně nám pomohl ten první šťastný gól, uklidnilo nás to. Skvěle nám chytal Lukáš Cikánek. Poté, co jsme přidali další góly, jsme chtěli zápas ve třetí třetině především kontrolovat,“ uvedl trenér Kladna David Čermák.

Hned na začátku druhého dějství měli Středočeši k dispozici 27 vteřin přesilovku pět na tři. Dva Jágrovy pokusy zápěstím během ní přišly vniveč, vyrovnat mohl naopak v poslední sekundě prvního z obou trestů jeho osudový protihráč Marek Sikora. Sólo se pokusil zakončit mezi betony, jenže Cikánka nepřelstil. „Počkal jsem si, co udělá. Trefil mě do hokejky, takže to dopadlo super,“ uvedl Lukáš Cikánek.

Šlo patrně o poslední okamžik, kdy se mohli Přerovští vrátit do hry. Místo toho už při hře v pěti na obou stranách navýšil vedení Ladislav Zikmund a na začátku 32. minuty přidal třetí gól Rytířů Linus Svedlund.

Poté co nedohrál druhou třetinu kvůli potížím s bruslemi, naskočil Jágr opět do třetí dvacetiminutovky. Gólu se ale nedočkal, ačkoli Rytíři hráli ještě dalších 83 sekund v pěti proti třem. Po parádní nahrávce Petra Vampoly zpečetil skóre Antonín Melka.

„Včerejší zápas byl hrozně těžký a důležitý. Dnes jsme samozřejmě chtěli druhé vítězství, protože nevíme, co se stane v Přerově. Bude to tam hodně těžké. I když nám tam dnes dvakrát třikrát ujeli, bylo to super odbráněné, v tomto ohledu jsme se určitě zlepšili,“ uvedl Cikánek.

Vsetín načal cestu za druhým úspěchem v sérii ve 27. minutě, kdy přihrávku Ondřeje Slováčka proměnil zblízka Jiří Karafiát. Devět minut před koncem zvýšil po asistenci Luboše Roba rovněž z pozice před brankovištěm Jakub Teper. Prostějovu vykřesal naději v čase 53:01 střelou od pravého mantinelu Daniel Kolář, který tak ukončil neprůstřelnost běloruského gólmana Jana Šelepňova, jenž v pátek udržel nulu.

Při power play Jestřábů sice 133 sekund před koncem druhé třetiny zvýšil na 3:1 Antonín Pechanec, ale za 29 vteřin snížil Jakub Husa a 40 sekund před vypršením základní hrací doby v power play vynutil prodloužení Lukáš Volf. V čase 61:08 rozhodl devětatřicetiletý Radim Kucharczyk.

Suverén základní části Jihlava sice na rozdíl od úspěšného prvního zápasu vedla, ale na úvodní gól Josefa Skořepy z dorážky z poloviny úvodní části odpověděl v 18. minutě Peter Jánský, který se prosadil z otočky.

Mezi 24. a 33. minutou Litoměřice třemi brankami rozhodly. Jen krátce po skončení přesilovky hostů otočil stav Ondřej Smetana, po brejku zužitkoval přihrávku Davida Merty Jiří Průžek a na 4:1 upravil v přesilové hře Daniel Voženílek. Potom už se skóre nezměnilo a přibývaly pouze trestné minuty, kterých sudí Filip Vrba a Štěpán Souček rozdali celkem 77.

Motor také nenavázal na páteční úspěch. Havířov se ujal vedení ve 13. minutě po dorážce Ondřeje Procházky. V polovině utkání pojistil vedení Slezanů v přesilové hře pěti proti třem Jakub Kotala a výsledek dovršil 44 sekund před koncem při power play do prázdné branky Aleš Rašner. Brankář Ondřej Bláha udržel díky 26 úspěšným zákrokům čisté konto.