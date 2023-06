Policie zadržela jednatele Beranů Zlín Hamrlu. Důvodem jsou daňové úniky z dřívějšího podnikání

Policisté při úterním zásahu ve Zlínském a Jihomoravském kraji zadrželi devět lidí kvůli hospodářské kriminalitě. Uvedla to mluvčí zlínské policie Simona Kyšnerová. Podle České televize a webu iSport.cz, které na událost upozornily, byl zadržen i jednatel hokejového klubu ve Zlíně Robert Hamrla. Klub Berani Zlín to následně potvrdil v tiskové zprávě na svém webu, ale odmítl, že by vyšetřování souviselo s činností klubu.

