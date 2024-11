Hokej, rádio a já. Knihu legendárního rozhlasového reportéra Procházky pokřtil i Eliáš

Bývalý sportovní reportér Československého a Českého rozhlasu Aleš Procházka pokřtil svojí novou knihu Hokej, rádio a já. V Radiocafé v budově Českého rozhlasu mu s tím pomohli bývalí útočníci Martin Procházka a Patrik Eliáš. Praha 21:38 5. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mistrovství světa v hokeji v Praze, na snímku reportér Aleš Procházka, 18. dubna 1985 | Foto: Mirek Chnurik | Zdroj: Archiv Českého rozhlasu

„Je to vtipně napsané. Velmi jednoduše se to čte. Okamžitě vás to vtáhne do děje, takže je to skvělá věc pro každého sportovce,“ řekl o nové knize Aleše Procházky druhý nejproduktivnější Čech v historii zámořské NHL Patrik Eliáš.

„Když jsme byli společně uvedení do Síně slávy českého hokeje, tak jsem si musel vyhledat, kdo pan Procházka je. Od osmnácti let jsem byl mimo republiku a tak jsem rád, že tu knížku napsal. Knížka je zhruba o sto stránkách. Nejsem velký čtenář, ale tady mám už asi šestnáct stránek za sebou,“ přiznal Eliáš, že se do knihy Hokej, rádio a já začetl cestou na křest v metru.

„Je to knížka z kategorie hubenějších, navíc má obálku z měkkého materiálu, takže když si to někdo dá na poličku před spaním nad postel a spadne to, tak maximálně utrpí leknutí. Určitě ne ale žádný úraz,“ popisoval Aleš Procházka ve vysílání Radiožurnálu Sport.

Pořad S mikrofonem za hokejem

Svůj specifický smysl pro humor prokazoval i v rozhlasových přenosech. Reportoval z hokejových utkání desítky let, byl u mnoha triumfů národního týmů třeba na přelomu tisíciletí a nechyběl ani na olympiádě v Naganu. Jeho hlas posluchači znají hlavně z legendárního pořadu S mikrofonem za hokejem.

„Když jsem dělal při pořadu S mikrofonem za hokejem moderátora ve studiu a Aleš byl v Litvínově, tak jsem tenkrát říkal, že jsme rádi, že Aleš do Litvínova vůbec dorazil, protože počasí bylo katastrofální. Aleš na to reagoval tak, že je to pravda a že by psa ven nevyhnal a že po tribunách žádného neviděl,“ vzpomněl si na úsměvné momenty jiný bývalý sportovní reportér Českého rozhlasu Miroslav Augustin.

Vítěz z Nagana Martin Procházka pak doplnil, proč byly rozhovory s jeho jmenovcem Alešem příjemné. „Člověku, který měl dělat rozhovor, dodával klid. To se mi na něm líbilo. Rád jsem k němu chodil, když si mě vybral,“ vzpomíná hokejový expert Radiožurnálu Sport.

Klidný, vlídný a zábavný Aleš Procházka navíc zažil nejen zlaté časy českého hokeje, ale i rozhlasového sportovního komentáře. „Myslím tím dobu, kdy diváci na tribunách ještě nebyli vybavení mobilními telefony, ale řada z nich měla tranzistorák. Měli ho přilepený u ucha a kolem nich byl hlouček dalších a poslouchali pořad S mikrofonem za hokejem, protože byli zvědaví, co se děje jinde,“ připomněl legendární reportér Aleš Procházka podstatu pořadu, který ve vysílání Českého rozhlasu vydržel až do současnosti.