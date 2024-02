O kapku lepší hokej. Patronem letošní dobročinné kampaně je třináctiletý brankář z Hradce Králové

Hokejová Tipsport extraliga oblékne na víkendové zápasy oranžovou. Tahle barva je symbolem nadačního fondu Kapka naděje, který pomáhá dětem s poruchou krvetvorby. Víkendová akce s názvem O kapku lepší hokej má mimo jiné připomenout i jejich příběhy. Hradec Králové 10:50 2. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stužky z kampaně O kapku lepší hokej | Foto: Nadační fond Kapka naděje

Patronem letošního ročníku akce je Patrik Luska, třináctiletý brankář hokejového Mountfieldu, který v posledních měsících bojoval s leukémií. Všechno to začalo před víc než rokem, kdy začal být hodně unavený. A svůj zatím poslední zápas odchytal na ledě Poličky.

„Tam jsem prostě už neměl chuť chytat. Ale vzhledem k tomu, že nebyl náhradní brankář, tak jsem nemohl vystřídat a musel dochytat celý zápas i přes velkou únavu. A chtělo se mi i zvracet,“ popisuje utkání mladý brankář.

„Potom přinesl i poznámku ze školy, že usnul při vyučování. Takže jsme pochopili, že něco je špatně. Protože syn je ADHD, tedy pokud usne při vyučování, tak to asi nebude úplně normální,“ popisují první příznaky toho, co se později ukázalo být zhmotnělou noční můrou, sám Patrik Luska a jeho maminka Olga Jiroutová.

Vyšetření u obvodní lékařky vypadalo na první pohled dobře, ale pouze pár minut. „Navenek mu nic nebylo, jen si stěžoval na únavu. A potom nám večer paní doktorka volala, abychom se okamžitě vrátili do nemocnice, že je nutné nějaké vyšetření.“

Do té doby aktivní sportovec a kluk plný elánu skončil na dlouhé měsíce v nemocnici.

„Bylo to dlouhé. Zábava už skončila, maximálně na telefonu nebo na počítači. To byla jediná zábava, co jsem v nemocnici měl. Pokud nepočítám povídání s rodiči a se sestřičkami,“ říká Luska.

Už v té době pomohli kamarádi a spoluhráči z hokejového Mountfieldu. „Hráli jsme spolu různé videohry. A když na to nebyl čas, tak jsme si aspoň telefonovali,“ dodává mladý brankář.

Když Patrik Luska bojoval se zákeřnou nemocí, pomohli mu i vzkazy. Jak od spoluhráčů, tak od jejich slavných kolegů. Příběh ukazuje, jak je důležité to nevzdát a cítit podporu od lidí kolem sebe #OKLH2024 #TELH pic.twitter.com/dPVDmjfPmi — Tipsport extraliga (@telhcz) January 31, 2024

I díky hokeji v sobě objevil bojovníka

Nedostatek zábavy a kontaktu s kamarády ale samozřejmě nebyl největším a ani zdaleka jediným problémem.

„Měl jsem i nějaké zákazy. Měl jsem přísnou dietu, kterou jsem prostě nesměl porušit, protože bych mohl dostat nějakou infekci a podobně. Něco jsem nemohl do bazénu kvůli centrálnímu katetru. Nesměl jsem dělal shyby ani kliky. Protože to by bylo velké riziko, že by mi ten katetr vyjel,“ popisuje Patrik Luska, který v sobě i díky hokeji objevil bojovníka.

A leukémie tohohle bojovníka ještě posílila, říká maminka Olga Jiroutová. „Návrat k hokeji pomohl celé léčbě. Protože syn viděl, že se bude moci ke sportu vrátit. I pan doktor mu slíbil, že se časem bude moci k hokeji vrátit. To jej moc motivovalo a bojoval,“ hlásí Jiroutová.

Patrik, patron letošního ročníku akce O kapku lepší hokej, se pomalu uzdravuje. Měl štěstí, léčba zafungovala natolik, že se už byl s kamarády sklouznout na ledě, zatím bez gólmanské výstroje.

Ale jednou se prý určitě do branky vrátí. „Rozhodně se chci vrátit. Udělám pro to všechno, co bude potřeba. A posiluji,“ říká mladý brankář.

„Bude záležet na něm a na jeho těle. Jak rychle dokáže nabrat zpátky svalovou hmotu. Protože mu ze 60 procent atrofovaly svaly. A právě díky hokeji si ty svaly pamatují, že byly zvyklé pracovat. O to jednodušší by pak snad mohl být návrat ke sportu. Ale je to otázka několika měsíců,“ dodává maminka Olga.

Letošní extraligové zápasy na podporu Nadačního fondu Kapka naděje, která pomáhá dětem s poruchou krvetvorby, jsou na programu právě o tomto víkendu a Patrik Luska bude u toho - bude vhazovat čestné buly utkání mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi.

