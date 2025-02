První zápas v reprezentaci a premiérový gól. ‚Během hymny jsem měl husí kůži,‘ přiznal Reichel po debutu

Čeští hokejisté vyhráli první zápas Švédských her nad domácím týmem 4:1 a ještě navýšili vedení v tabulce Euro Hockey Tour. Po gólech Filipa Chlapíka, Jakuba Zbořila a Michala Kunce se prosadil i Kristian Reichel, který tak při své reprezentační premiéře mohl oslavit i první gól. „Nervózní jsem překvapivě nebyl,“ popsal Reichel své pocity v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Rozhovor Stockholm 8:09 7. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kristian Reichel | Foto: Joel Marklund | Zdroj: Profimedia

Předpokládám, že jste si lepší debut přát ani nemohl? Gól, asistence a výhra.

Je to super výsledek. Moc si cením toho, že jsme vyhráli a že jsme celý zápas byli lepším týmem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor reportéra Radiožurnálu Sport Františka Kuny s hokejistou Kristianem Reichelem

Trenér reprezentace Radim Rulík chválil celý tým za to, že jste se dokázali Švédům rychlostně vyrovnat. Bylo to pro vás těžké?

Myslím, že hodně kluků na větším, evropském ledě hrát umí, takže ten rozdíl nebyl tak značný. Dokázali jsme se s tím vypořádat, výborně jsme bruslili a to pravděpodobně nečekali. Předvedli jsme skvělý výkon.

V čem? Podržel vás gólman? Pomohly vám přesilové hry?

Navzájem jsme si pomohli. Třetí gól v přesilovce byl důležitý, Josef Kořenář v brance dokázal vychytat několik švédských šancí, hlavně ve druhé třetině. Tam se zápas zlomil na naši stranu. Myslím, že jsme předvedli velkou houževnatost.



Premiéru v národním týmu si proti Švédsku připsalo pět hráčů. Jste rád, že vás bylo hodně a že jste nebyl jediný debutant? Poté by se asi všechna pozornost soustředila vaším směrem.

Je to super pro mě i pro další kluky. Je to další motivace, předvedli jsme dobrý výkon a proti Finsku se na to budeme muset snažit navázat.

Byl jste nervózní?

Překvapivě ne, ale během hymny jsem měl husí kůži. Říkal jsem si, že už nejsem nejmladší, už jsem něco odehrál, takže jsem jinak nervózní vůbec nebyl.