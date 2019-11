Hned pětkrát si finští fanoušci povzdechli při samostatných nájezdech. Všechny pokusy totiž český gólman Marek Langhamer soupeřům chytil, jako by měl exekutory dokonale načtené.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Když mužstvo cítí jistotu, tak hraje úplně jinak, chválí Říhá výkon brankáře Langhamera proti Finsku

„Úplně přesně ne. Nájezdy letos nebyly ideální, takže jsme se snažili je potrénovat. Jsme rádi, že to vyšlo,“ oddechl si Langhamer.

Jenže český gólman nezářil jen při nájezdech. Po celý zápas předváděl výborné zákroky a to na něj pálili borci, kteří v květnu vybojovali titul světových šampiónů Pessonen, Antila, Manninen a další. I přes dva inkasované góly na jeho výkonu trenér Miloš Říha nenašel chybu.

„Myslím, že ta jistota byla vidět. A když ji mužstvo cítí, tak hraje úplně jinak. Podal skvělý výkon. Tak jako minule Roman Will, tak dnes Langhamer,“ chválil Říha Langhamra.

Čeští hokejisté porazili na Karjale Finsko po nájezdech. Zůstávají ve hře o vítězství celého turnaje Číst článek

V podání gólmana Chabarovsku to ale nebyl ojedinělý výkon. Podle jeho reprezentačního kolegy Romana Willa prokazuje skvělou formu od začátku sezony. „On je jediná šance pro Chabarovsk, jak může získat body,“ říkal Will.

„To Roman trochu přehnal. Já jsem rád, že to takhle vidí, ale když jsme dneska prohrávali, tak kluci zabrali a udělali pro to všechno. Chci jim za to poděkovat,“ přesouvá Marek Langhamer skromně pozornost ze své osoby na spoluhráče.

V každém případě i díky jeho výkonu prožívá český národní tým nejlepší vstup do sezony od roku 2012 a bude to chtít potvrdit i v posledním utkání Karjala Cupu, ve kterém od 12.30 vyzve Rusko.