Nepřijeli jsme si sem jen zahrát, chceme uspět, řekl trenér hokejové reprezentace po vítězství nad Švédy

„Dobrý začátek je pro nás důležitý. Kluci si začnou věřit a hlavně začnou věřit tomu, co říkáme. My chceme na těch turnajích uspět, ne že si sem hráči přijedou zahrát, že si je vyzkoušíme. Chceme uspět,“ vysvětlil pro Radiožurnál filozofii realizačního týmu trenér Miloš Říha.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejová reprezentace vstoupila do turnaje Karjala vítězně. Více v příspěvku Petra Kadeřábka

„Dobře se na to zezadu koukalo, tak bych to zhodnotil,“ usmíval se brankář Roman Will. Sedmadvacetiletý gólman švédského Rögle vychytal vítězství i ve svém druhém zápase v národním týmu.

Češi byli po většinu utkání se Švédskem aktivnější, v prvních dvou třetinách soupeře přestříleli 24:9. „Hráli jsme opravdu dobře, byli jsme skvěle připravení. Nechci říct, že to byl téměř dokonalý zápas, vždycky se najdou chyby. Ale když budeme takhle pokračovat, jedině dobře,“ řekl Will.

Češi vyhráli po sedmi letech úvodní zápas sezony, když přehráli Švédsko 3:1. Finsko porazilo Rusko 4:3 Číst článek

O dvě ze tří branek se postaral první útok. Na trojici Nestrašil, Kovář, Řepík bylo při každém pobytu na ledě vidět, jak moc se hokejem baví.

„Dá se říct, že jsme zápas odehráli převážně v útočné třetině, hodně na puku a to baví vždycky. Je to dobrý začátek a doufám, že budeme stejně i pokračovat,“ vyhlíží už další zápasy kapitán a autor vítězné branky Jan Kovář.

Češi zvládli úvodní zápas sezony po sedmi letech. V roce 2012 porazili v Liberci Švédsko stejným poměrem 3:1 a pak celý turnaj Karjala vyhráli.

V dalším zápase nastoupí národní tým v sobotu v Helsinkách proti Finsku. O den později zakončí turnaj utkáním s Ruskem.