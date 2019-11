Místo hotelů venkovské sruby. Čeští hokejisté si ve Švédsku užili netradiční ubytování

Čeští hokejisté mají za sebou úspěšný vstup do sezony a také nevšední cestovatelský zážitek. Na tréninky a také na vítězné utkání s domácím Švédskem do Leksandu vyráželi z venkovského prostředí. Městské hotely, které obvykle při turnajích využívají, tentokrát vyměnili za malé sruby v nedaleké vesnici Tällberg. Tällberg 14:40 8. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český útočník Jan Kovář | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

„Je to zase něco jiného, ale na druhou stranu proč ne. Hodina z letiště není nic dramatického a patnáct minut do haly to máme i v jakémkoliv městě z centra na zimák. Ba naopak se nám tu líbí takové domácí prostředí, je to fajn,“ pochvaloval si pro Radiožurnál asistent trenéra Miloše Říhy Karel Mlejnek.

Tällberg leží jen 15 kilometrů od Leksandu. Před sto lety byl založen tamní hokejový klub a to je důvod, proč se utkání Euro Hockey Tour mezi domácím výběrem a českými hokejisty odehrálo právě v tomhle městě ležícím asi 200 kilometrů severozápadně od Stockholmu. Kromě zápasu a tréninku strávili čeští hokejisté ale většinu času, tedy necelé tři dny, v Tällbergu, který má sice jen 200 stálých obyvatel, ale je tam hned osm hotelů.

Nemají ale podobu tradičních vysokých staveb. Všechny jsou přestavěny z dřívějších farem. Tedy spíš dřevěné sruby připomínající horské chaty v Krkonoších, vždy jeden hlavní a kolem něj několik menších s pohodlnými pokoji.

„Takové ubytování jsem zažil spíš na nějaké škole v přírodě, ale určitě ne s hokejem. Je to takové domácí prostředí, skvěle tu vaří a určitě si nemůžeme stěžovat,“ řekl Jiří Smejkal.

Vesnička leží na mírném svahu nad Jezerem Siljan, které vyloženě láká k procházce. „My jako realizační tým jsme se byli ráno podívat nedaleko k jezeru, ale hráči určitě ne,“ řekl Mlejnek.

Pravdou je, že na nějakou delší túru to rozhodně není. Teploměr ukazuje minus pět stupňů a pocitová teplota je ještě o poznání nižší. Ale i přesto se najdou tací, kteří by si v těchto podmínkách v Tällbergu dovolenou dokázali představit.

„Máme psa samojeda, který má rád zimu, takže se po sezoně někam chystáme a dokázal bych si představit, že se sem teoreticky i vrátím,“ usmíval se Jiří Smejkal, který se ale musí s malebnou krajinou i netradičním ubytováním rozloučit. Národní tým se totiž vydá na letiště do Falunu a pak už letadlem do Helsinek. Už v sobotu nastoupí v Hartwall Aréně proti Finsku.