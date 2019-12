Dali jsme si za úkol naučit mužstvo vítězit v každém zápase, burcuje Říha před soubojem se Švédskem

„Dali jsme si za úkol naučit tohle mužstvo vítězit v každém zápase. I když nás opustí kapitán, který má povinnosti hned v pondělí, tak jsme se domluvili s Brnem, že s Pyrochtou odletí,“ říká Miloš Říha.

Filip Pyrochta a také naposledy kapitán Martin Zaťovič - to je dvojice, kterou už trenér nebude mít k dispozici, taková je domluva na klubové s úrovni s jejich Brnem. A i když je to další zásah do sestavy, Řiha věří, že tým zůstane v pořádku.

„Myslím, že mužstvo tu vnitřní sílu má a sílu na to se připravit na zápas a zvítězit. A to nejen se Švédy, ale v celém turnaji. Dali jsme si předsevzetí, že po tom vítězství půjdeme,“ říká Říha.

Češi mají sebevědomé plány. A aby ne, vždyť prohra s Ruskem byla první v sezoně a úvodní turnaj Karjala Cup český tým vyhrál.

„Aby měl český hokej zase respekt. Abychom ukázali, že hokej hrát umíme,“ říká trenér Říha, že chce udržovat vysoký standard českého hokeje.

Teď se to daří, i když z evropské hokejové tour, která se dá brát spíš jako příprava, nelze dělat výkladní světovou skříň. V posledním zápase turnaje v neděli v poledne proti Švédům budou mít Češi zase jiného brankáře, tentokrát Marka Langhammera. A také nového kapitána. Jeho jméno Říha neřekl, ale zkušených adeptů je dost. Namátkou Jiří Sekáč, Jakub Jeřábek nebo třeba Andrej Nestrašil.