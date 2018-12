Radan Lenc starší se synem objížděl světové šampionáty, teď ho viděl hrát v reprezentačním dresu

Když děláte jakýkoli sport, často se na turnaje, závody nebo zápasy chodí dívat rodiče. O to víc pak mohou být pyšní, když má jejich potomek na sobě reprezentační dres. Dva muži stejného jména teď něco takového zažili o víkendu v Moskvě. Svého syna hokejistu Radana Lence sledoval z tribuny jeho hrdý otec. Moskva 20:44 16. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radan Lenc starší a jeho syn Radan Lenc mladší v Moskvě. | Foto: František Kuna | Zdroj: ČTK

„Když byl kluk malý, tak jsme začínali někdy v devadesátém šestém ve Vídni, pak jsme objeli Helsinky, Moskvu. Letos jsem se zase vrátil do Moskvy, ale už ne z pohledu průvodce, ale z pohledu pozorovatele a rodiče,“ říká Radan Lenc starší o návštěvě reprezentačních zápasů svého syna.

Celý hokejový příběh začal už dávno. V roce 1996 na mistrovství světa ve Vídni.

„Bylo mu pět let. Máme krásnou fotku, když šli kluci na finále a Roman Čechmánek si ho vzal, než nastoupil na led, sedl si na bobek a chytil ho pod ramenem. Pak se vyhrálo, tak jsem ho nesl na ruce a šli jsme do kabiny, ale tam byl tak velký rachot a stříkalo tam šampaňské, že nás už ochranka dál nepustila,“ usmívá se Radan Lenc starší.

A tak mají u Lenců fotku mladého Radana s tehdejším gólmanem Čechmánkem. Jenomže nyní už si mohou svého syna fotit na chytrý telefon z tribuny a hlavně v národním dresu.

„Teď je v širším výběru národního týmu, nejde snad ani popsat, co člověk cítí za tu cestu, kterou ten kluk prošel a co hokeji obětoval. I pro mě je to takové zavzpomínání si, protože ta cesta nebyla jednoduchá, ale díky tomu, že můj otec měl čas a věnoval se mu, protože já bych to svého času nemohl absolvovat, se to povedlo. Ale děda už se toho nedožil, tak to je trošku taková satisfakce, že kdyby to viděl...je to jeho práce,“ vzpomíná dojatý Lenc starší.

Dřív poslouchali hymnu národního týmu před zápasem spolu na tribuně jako diváci. Teď jsou jejich role jiné, i když jsou prý stále tak nějak virtuálně spolu.

„Jsme asi trochu propojení na dálku a člověk tomu nemůže v první chvíli uvěřit, když začnou první tóny hymny a když vidím, jak nastupuje na modrou čáru,“ říká Radan Lenc starší.

Další rodinný výlet mohou podniknout do Švédska, kde se bude hrát další turnaj Euro Hockey Tour. Samozřejmě v případě, že bude Radan mladší nominovaný. Úplně nejraději by pak cestovali v květnu na Slovensko, kde se bude hrát mistrovství světa.