Michálek, Němec, Erat, Koukal. Do reprezentace pro Channel One Cupu se vrací zkušení hokejisté

Obránci Zbyněk Michálek ze Sparty, Ondřej Němec s útočníkem Martinem Eratem z Komety Brno či Petr Koukal z Hradce Králové se vrátí na Channel One Cupu v Moskvě a Praze po delší době do české hokejové reprezentace. Kouč Josef Jandač zařadil do osmadvacetičlenné nominace na druhý turnaj Euro Hockey Tour po pauze také kanonýra Martina Růžičku z Třince. V kádru není žádný nováček.

