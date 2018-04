Práce s mladými mě bavila, říká Hadamczik. V reprezentační osmnáctce povede vnuka

Proč jste se rozhodl po dvou letech trénovat reprezentační tým?

Nebránil jsem se. Už vloni jsem chtěl dvacítku, ale nevyšlo to. Teď se jezdím koukat na vnuky, jak hrají v Salzburgu, takže tu soutěž dobře znám. Dělat jakýkoli národní tým je pro každého trenéra oceněním práce, ať už je mladý, nebo starý.

Celý život jsem dělal s muži, ale taky o mně bylo známo, že jsem hodně mladých kluků zabudoval do áčka, takže mě práce s mladými bavila i v kategorii dospělých. Teď mi výkonný výbor dal důvěru a udělám všechno proto, abych s mladými docílil maximálních výsledků.

Co si myslíte o akademii v Salzburgu? Je to dobrý model pro mladé hokejisty?

Vycházejme z toho, že Rakousko a Německo nejsou hokejové velmoci. Pro ně je to velký přínos, majitel Red Bull postavil akademii a sdružuje nejlepší hráče Rakouska a Německa dohromady. Je tam 40 procent Němců, 40 procent Rakušáků jen 20 procent pro cizince. Navíc se přihlásili do české extraligy, aby mohli hrát kvalitnější soutěž.

Má angažmá v Salzburgu význam pro české hráče?

Pro kluky od nás to má význam v tom, že mají vše v jedné budově, je tam jídlo, škola, tělocvičny, ubytování. Mají tam kvalitní trenéry, mělo to dobrou úroveň a strašné množství tréninkových hodin. Trénovali třeba o dvě tři hodiny víc. Proto Němci a Rakušané byli vyspělejší v bruslení a individuálních činnostech.

Ale budoucnost starších kluků má význam jen, pokud by hráli někde za muže. Ale v mládežnických kategoriích to má velký význam.

Budete nějakého svého vnuka v osmnáctce trénovat?

Do osmnácti let připadá jeden vnuk, to je Marcel Barinka.

Chtěl byste se vrátit ještě i k mužské reprezentaci?

To je těžká otázka, spekulace moc nepřipouštím. Buď ta nabídka přijde a pak ji buď přijdete, nebo nepřijmete. Byl jsem u zrodu spousty úspěchů, samozřejmě jsme někdy i prohráli, ale hokej mě bavil a jsem pyšný na to, kam jsem to s kolegy a hráči dotáhl. Vidíte, že to není tak jednoduché, po mě přišla spousta trenérů a je těžké udělat světovou medaili. Nemůžu vám odpovědět, protože teď nabídku nemám.

Jak vidíte šance na blížícím se MS?

Je to předběžné. Dneska nevíme ani sestavu našeho národního týmu, natož koho uvolní Kanada a další týmy. Ale bude to těžší turnaj než olympiáda, to už vím dnes.