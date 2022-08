Hráči tyhle kvalitní zápasy potřebují, říká trenér hokejové dvacítky. Teď Čechy čeká zápas o bronz

Čekání českých hokejistů na finále mistrovství světa hráčů do 20 let pokračuje dál. Rozhodla o tom semifinálová prohra 2:5 s domácí Kanadou. V Edmontonu ale tým trenéra Radima Rulíka stále ještě může ukončit 17 let dlouhé čekání na medaili z šampionátu této věkové kategorie. Edmonton (Kanada) 8:09 20. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanaďané slaví gól do české branky. | Foto: Jason Franson | Zdroj: ČTK / AP

„Kanada má tak vyspělý tým, že dokáže chyby na puku hned otáčet do protiútoků. Pro mě je to tu favorit číslo jedna. Nechali jsme tam všechno, hráči potřebují tyhle kvalitní zápasy, to je může posouvat. I z prohry s takovým soupeřem, když je důstojná, si můžou odnést pozitiva,“ prohlásil trenér hokejové dvacítky Radim Rulík po semifinálové porážce.

O postupu domácích do finále podle reprezentačního útočníka Matyáše Šapovaliva rozhodly také dvě využité početní výhody.

„Říkali jsme si, že je jejich přesilovka smrtící, a snažili jsme se to hlídat. Byly tam dva fauly a hned toho využili. Poučíme se do příštích zápasů,“ říkal Šapovaliv.

Stejně jako ve skupině čeští junioři znovu inkasovali od Kanady pět branek a na první finále světového šampionátu od roku 2001 si budou muset ještě počkat.

I přes semifinálový nezdar má ale česká dvacítka stále naději na první medaili od roku 2005, kdy vybojovala bronz.

„Pro kluky je obrovská odměna, když udělají medaili na takovém mistrovství. Ale teď jde i styl a směr hokeje a já bych byl rád, kdybychom se prezentovali odvážným a obětavým výkonem, u kterého je šance uspět,“ přeje si trenér Rulík.

Duel o bronz čeká české juniory v sobotu od 22.00. Jejich soupeřem budou Švédové, kteří ve svém semifinále podlehli Finsku 0:1.