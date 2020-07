‚Všichni jsme se těšili.‘ Junioři v prvním utkání v Česku od konce sezony porazili Slováky

Hokejová reprezentace do 20 let porazila v přípravném utkání Slovensko 6:2. Tato za běžných okolností nepříliš důležitá zpráva v tomto případě znamená ukončení jednoho dlouhého čekání. Zápas hraný v Brně byl v tuzemsku prvním oficiálním hokejovým utkáním od předčasného konce minulé sezony. Na tribunách malé haly za Lužánkami ale byli jen trenéři, skauti či agenti, pro veřejnost zůstaly dveře zavřené. Brno 13:27 25. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká reprezentace do 20 let na mistrovství světa v Ostravě na přelomu roku. | Zdroj: Reuters

„Je to určitě rozdíl, ale minulý rok jsem odehrál v juniorce deset zápasů, takže jsem na to byl pořád zvyklý a nijak mi to nevadí,“ říkal obránce hokejové reprezentace do 20 let Stanislav Svozil poté, co Češi porazili Slováky 6:2 v atmosféře připomínající spíš trénink než mezinárodní utkání.

Sedmnáctiletý bek přitom za Kometu Brno pravidelně hraje extraligu a je zvyklý na bouřlivou kulisu. Po víc než čtyřměsíční zápasové pauze už ale prostě chtěl hrát hokej.

„Všichni jsme se na ten zápas těšili. Čtyři měsíce jsme byli zavření doma, mohli jsme maximálně trénovat. Všichni jsme čekali, až budeme moct odehrát zápas. A ten jsme vyhráli, za což jsme hrozně rádi,“ dodal Svozil.

K vysokému vítězství pomohl gólem a dvěma asistencemi Jaromír Pytlík. Přesto tvrdil, že nejen na sobě dlouhou zápasovou pauzu cítil.

„Po té dlouhé pauze to bylo takové...nechci říct špatné, ale nebylo to nic extra. Ale pak jsme se rozehráli, všichni si to začali užívat a spadla z nich možná nervozita,“ řekl Pytlík.

Další zápasy čekají mladé reprezentanty hned v neděli a pondělí, kdy v Brně sehrají další dva duely se Slováky. Při nich už ale budou muset mít návštěvníci puštění do haly nasazené roušky. I to bude připomínat, jak nejistý je program, který hokejisty čeká.

„Ta doba není úplně jednoduchá na to, aby hráči svoji přípravu směřovali k něčemu. To znamená, že se je samozřejmě snažíme motivovat tak, aby byli zkrátka každý den lepší,“ popisoval nový trenér hokejové reprezentace do 20 let Karel Mlejnek, jak pracuje s týmem v době, kdy není jisté ani to, že se na přelomu roku uskuteční světový šampionát, který má být vrcholem sezony.