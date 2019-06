‚Daň letního období.‘ Hokejová dvacítka začala přípravu na sezonu ve velkém horku

„Je to určitě trochu nepříjemné, protože člověk přejde do té zimy a mnohem víc se potí. Je to taková daň letního období, ale všichni se snažíme podávat maximální výkon. Užíváme si to, i když je to trochu těžší než v zimě,“ popisuje hokejový brankář Lukáš Dostál podmínky na reprezentačním kempu v Jihlavě.

Jak dodává asistent trenéra Aleš Krátoška, vydatné horko pociťují nejen hráči.

„Zrovna dneska je teplotním rozdíl mezi venkem a malou halou v Jihlavě je obrovský, protože v té malé hale je opravdu chladno a venku se teploty blíží k tropickým,“ říká Krátoška.

Horko, nehorko, na reprezentační soustředění na Vysočinu přicestovalo 44 hokejistů, kteří budou v následujících měsících usilovat o to, aby se nominovali na mistrovství světa juniorů, které budou na přelomu roku hostit Třinec a Ostrava.

„Všichni jsme tu od toho a jdeme si za tím jediným cílem, a to je mistrovství světa. Je to ještě daleko, ale zároveň vlastně blízko,“ popisuje hokejový brankář Lukáš Dostál, který si vyzkoušel roli jedničky už na minulém šampionátu v Kanadě.

Nově rodící se tým reprezentace do dvaceti let se těší, že se mistrovství bude konat v Česku, zároveň bude muset ustát i s tím spojený tlak.

„Asi bychom si neměli moc připouštět, že je to domácí turnaj, a jít do toho s chladnou hlavou. Uděláme všechno pro úspěch, i když každý ví, že skupina, která tam je, je smrtící,“ připomíná asistent reprezentačního trenéra Aleš Krátoška.

Mladí čeští hokejisté narazí ve skupině na oba zámořské favority Spojené státy i Kanadu a také na Rusko. Jejich čtvrtým soupeřem pak bude Německo.