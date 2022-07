Hokejová dvacítka se připravuje na nezvyklý letní světový šampionát, čeká na draftované hráče z NHL

Chystají se na turnaj, který už jednou zčásti absolvovali. Česká hokejová reprezentace do dvaceti let zahájila v Brně přípravu na světový šampionát, který byl v tradičním termínu na přelomu roku předčasně ukončený - kvůli šíření nemoci covid 19 mezi účastníky. Náhradní termín je v srpnu. A mladé hokejisty tak čeká jeden z vrcholů sezony vlastně ještě předtím, než nový ročník vůbec začne. Brno 15:28 12. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Ticháček | Zdroj: Reuters

„Nějak jsme si to připravili, aby měl trénink posloupnost, aby to mělo logiku a nebylo toho pro hráče úplně moc. Uvidíme, jak to trefíme. Je to první taková zkušenost, nikdy jsme to takhle neměli,“ říká o netradičním časování formy na světový šampionát trenér hokejové reprezentace do dvaceti let Radim Rulík, který už v minulosti tento výběr vedl a teď se do této pozice vrátil.

Brankář Patrik Hamrla přibližuje, jak musel kvůli letnímu turnaji měnit přípravu.

„Bylo to hodně těžké, letní přípravu, která má normálně kolem dvou měsíců, jsem musel zkrátit na na pět týdnů. Ale tím, že jsme profesionálové, se musíme podmínkám přizpůsobit,“ myslí si Hamrla.

Letní termín znamená také to, že na začátku přípravy chybí většina hráčů, kteří minulý týden prošli draftem do NHL. Kluby ze zámořské soutěže pořádají v těchto dnech přípravné kempy pro mladé hráče, kteří se chtějí ukázat.

„Všechny organizace NHL uvolnili hráče pro mistrovství světa. Tam není žádný problém. Ale co se týče přípravy, tam jsme kvůli termínům museli udělat u hráčů určitý kompromis. Připojí se až v tom druhém týdnu - 17. července,“ vysvětluje trenér Rulík.

Jakých hráčů se tak první týden přípravy netýká? Do Brna se zpožděním přicestují obránci David Jiříček,Tomáš Hamara, David Špaček a útočníci Jiří Kulich s Matyášem Šapovalivem.

Samotný turnaj začne v Edmontonu a Red Deeru 9. srpna. Nový trenér českých brankářů Ondřej Pavelec se nebojí, že v době prázdnin nebude o hokej takový zájem jako v tradičním povánočním termínu.

„V Kanadě lidé kategoriemi U20 žijí. Uvidíme, jaké to bude v létě, ale tam jsou všichni po hokeji hladoví. Poprvé v životě uvidím Edmonton v létě, zimy jsou tam šílené,“podotýká s úsměvem bývalý gólman, který v NHL odchytal čtyři stovky zápasů a teď nasbírané zkušenosti předává mladším.