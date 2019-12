Nejlepší hráč zápasu Myšák: Budeme klidnější, ale z výhry nad Ruskem bych nedělal velké závěry

Vyhráli jste nad Ruskem 4:3. Jak to zní?

Určitě skvěle. Hodně jsme se na zápas připravovali, hráli jsme jako tým a fanoušci nás hnali dopředu.

Českého útočníka Jana Myšáka vyzpovídal krátce po vítězství nad Ruskem reportér Radiožurnálu David Procházka

Byl to vyrovnaný zápas, dvakrát jste ztratili vedení a znovu jste ho museli získat.

To se stává, bohužel jsme se nechávali vyloučit. Ale zachovali jsme chladnou hlavu a hráli pořád stejný hokej, což se vyplatilo. Podržel nás Lukáš Dostál v bráně, to je také skvělé.

Rusové mají silný tým, v čem byli nejnepříjemnější?

Byli silní na puku i v osobních soubojích, navíc hráli dobře i kombinačně a měli výborné přesilovky. My ale hráli jako tým, proto jsme vyhráli.

Vy sám jste dal druhý gól, ale měl jste i další šance.

Souhlasím. Je dobré se nad tím občas zamyslet, ale po tomhle utkání bych to neřešil. Góly to být mohly, ale jsem hlavně rád za výhru.

Před turnajem jste nepatřili k favoritům, navíc jste hned v úvodu narazili na Rusko. Co může tahle výhra udělat s vaším sebevědomím.

Budeme asi trochu klidnější, ale nedělal bych z toho žádné velké závěry. Máme před sebou další zápas a budeme se na něj soustředit stejně jako na tenhle.

Co jste říkal atmosféře v aréně?

Diváci byli skvělí, musíme jim poděkovat. Bylo to super, dneska se projevila výhoda domácího prostředí, diváci nás hnali dopředu.