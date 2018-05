Trenér Liberce Pešán: Nabídku vést reprezentaci bych přijal

Čeští hokejoví reprezentanti stále nevědí, kdo bude národní tým vést po mistrovství světa. Kouč Liberce a bývalý trenér týmu do 20 let Filip Pešán řekl, že by případnou nabídku od vedení hokejového svazu přijal.

