Neproměňujeme naše šance, lituje Horák po prohře s Finskem. Se Švýcarskem očekává rychlejší hokej

Romane, vy jste proti Švédsku nehrál, nastoupil jste až proti Finsku. Vaše řada patřila k nejvíce pohyblivým a nelepším. Jak jste si zápas užil? Dá se zápas, kdy po vás Finové od první minuty jdou, vůbec užít?

Z hlediska toho, že hrajete za národní tým, tak si ten zápas užijete. Každý se na to vždycky těší. Bylo to velice náročné, hrálo se vysoké tempo. My jsme měli ve čtvrtek odpočinek, takže naše formace se cítila celkem dobře a snažili jsme se tvořit pohybem. Každopádně to nestačilo, od začátku jsme doháněli a nakonec z toho byla prohra.

Co rozhodlo? Bylo to třetí odskočení Finů o dvě branky? Vy jste nahrával Davidu Kašemu na první přesilovkový gól v turnaji na 2:3, záhy ale Finové odskočili. Byl to rozhodující okamžik?

Dáte gól a během chviličky dostanete na 4:2, to vás trochu položí. Měli jsme potom ještě dostatek času, závěrečný tlak ale nebyl skoro žádný. Ten čtvrtý gól byl trošku smolný, gólman vůbec neviděl. Někdo mu přejel před očima, finský hráč dobře vystřelil. Byl to hřebíček do rakve.

Vy jste se Finům vyrovnali v bojovnosti, rychlosti a napadání. Rozhodlo tedy neproměňování šancí, kterých jste měli dostatek?

Na této úrovni to je o přesnosti a proměňování šancí. Tolik jich za zápas nemáte, takže když se do nějaké dostanete, tak je dobré gól dát. Bohužel jsme je nedali, to bylo také klíčové.

Na závěr turnaje vás čeká souboj nejvíce neznámým soupeřem. Finové i Švédové tu měli zkušený tým, ŠVýcaři nastoupí s velmi mladým celkem. Jak rozdílný to bude zápas?

Ať už Švýcaři postaví kohokoli, tak to bude bruslivý a rychlejší hokej, mají ten styl na rychlosti postavený, ať už jsou mladší nebo starší. Zkušenosti budou na naší straně, ale ten hokej už nejde obejít a bruslit musíte. Počítáme, že na tom budou bruslařsky velmi dobře a bude se hrát ve vysokém tempu.

Švédské hokejové hry v Karlstadu, součást Euro Hockey Tour: Česko - Finsko 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Branky a nahrávky: 30. Jan Kovář (Rychlovský, Radil), 49. D. Kaše (R. Horák) - 4. Hyry (Erholtz, Jääskä), 25. Erholtz (Luoto), 39. Nurmi (Kaski, Borgström), 51. Björninen. Rozhodčí: Holm (Švéd.), Tscherrig (Švýc.) - Jonsson, Yletyinen (oba Švéd.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1.

Sestavy:

Česko: Zajíček - Zámorský, F. Král, Košťálek, Hájek, Gazda, Pyrochta, Hovorka, J. Galvas - Radil, Jan Kovář, Rychlovský - A. Najman, D. Kaše, Š. Stránský - O. Beránek, R. Horák, Flynn - Bambula, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Trenér: Rulík.

Finsko: L. Lehtinen - Rissanen, Mattila, Vittasmäki, Kemiläinen, Reunanen, Kaski, Eronen, Utunen - Jääskä, Hyry, Erholtz - Luoto, O. Kapanen, Jormakka - Puistola, Borgström, Huuhtanen - Ranta, Björninen, Nurmi. Trenér: J. Jalonen.