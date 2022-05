Posily z NHL i finále extraligy. Trenér Jalonen upravuje soupisku před Švédskými hrami

Výhra 4:1 nad Rakouskem - krátké oslavy vítězství na Českých hokejových hrách v Ostravě a pak už jednání za zavřenými dveřmi o podobě další nominace na Švédské hry. Tak vypadala neděle u české hokejové reprezentace. Ostrava 8:20 2. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Štěpán Lukeš a útočník Michael Špaček | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

„Jsem pochopitelně spokojený. Bylo to o tom, jak najít energii a my jsme jí ve druhé přestávce našli. Poslední třetinu jsme odehráli opravdu dobře. Celkově byl zápas o speciálních formacích. Přesilovka nám šla a v oslabeních jsme se také drželi. To byl klíč k vítězství“, hodnotil výhru 4:1 nad Rakouskem finský kouč Kari Jalonen.

Poslechněte si ohlasy trenéra Kariho Jalonena a útočníka Matěje Blümela po Českých hokejových hrách.

Tři ze čtyř gólů dali obránci, kteří tak v Ostravě z celkových 14 vstřelených branek dali hned 8. Brankově se sice neprosadil útočník Matěj Blümel, ale celkově v Ostravě nastřádal čtyři přihrávky.

„Samozřejmě jsem spokojený. Ale jsem dřevák. Šance jsem měl, hlavně v prvním zápase. To jsem mohl dát nějaké góly. Rakušáci byli o dost lepší než ty předchozí zápasy, které jsme s nimi hráli. Takže jsem rád, že jsme vyhráli a ovládli celý turnaj“, prozradil pardubický útočník

A Blümel může o góly usilovat i na Švédských hrách. Zůstal totiž v kádru. Naopak hned dvanáct hráčů skončilo. Museli uvolnit místo sedmi dříve avizovaným posilám z NHL a čtveřici finalistů. Do Švédska pocestují obránci z Třince Musil a Kundrátek a sparťané Moravčík a Chlapík.

„Bylo to těžké rozhodnutí. Všichni tady v Ostravě hráli velmi dobře. Mohli by vést tým k dobrým výsledkům. Ale je to moje práce. Sedli jsme si a rozhodli, kdo tedy pojede na Švédské hry, a kdo nás opustí,“ doplnil Jalonen po úspěšném ostravském turnaji

První zápas ve Stockholmu odehraje česká reprezentace ve čtvrtek proti domácím.