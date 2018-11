Hokejisty srazily proti Finsku individuální chyby. ‚Je to moje chyba,‘ říká obránce Krejčík

„Mrzí mě to, protože jsem chtěl týmu určitě pomoct jinak, než abych ho svými dvěma chybami srazil na kolena. Mrzí mě to, dvě individuální chyby rozhodly. Těžko se mi to hodnotí,“ říkal po zápas obránce Jakub Krejčík.

Krejčík ve druhé třetině udělal dvě obrovské chyby a de facto nahrál soupeři na dvě branky. Výmluvy ale nehledal a nestěžoval si ani na to, že mu někdo ze spoluhráčů mohl křiknout, že za ním je dotírající finský hráč, kterého nemohl ze svého zorného úhlu vidět

„Je to vyloženě moje chyba, nikoho jiného bych z toho neobviňoval,“ řekl sedmadvacetiletý obránce.

Ale nebylo to jen o chybách Jakuba Krejčíka. Všichni čeští hokejisté uznali, že soupeř byl jednoznačně lepší a brankář Patrik Bartošák řadou zákroků uchránil tým od debaklu.

„Jsem tam od toho, abych dával klukům šanci. Jestli jsem měl víc zákroků, nebo ne, tak jsme jim pořád tu šanci nedal, protože jsem dostal o tři góly víc než druhý brankář. Jestli chceme pomýšlet na úspěch, tak se musíme včetně mě všichni zlepšit,“ říkal sebekriticky Patrik Bartošák.

Na zlepšení není rozhodně moc času. Už v neděli ve 12.30 nastoupí reprezentace proti nejsilnějšímu týmu na turnaji Rusku. To už si zajistilo vítězství v Karjala Cupu a na Čechy zbyde poslední místo, ať už dopadne utkání s Ruskem jakkoliv.