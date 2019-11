Doufal jsem, že s přesunem do Evropy přijde reprezentační pozvánka, říká nováček Sedlák

Čtyři nováčky pozval reprezentační trenér Miloš Říha na první turnaj hokejového Karjala cupu. Je mezi nimi i Lukáš Sedlák, který si po osmi letech ve Spojených státech musí zvykat na Rusko. Před letošní sezonou totiž podepsal smlouvu s týmem Kontinentální ligy v Čeljabinsku. Praha 20:19 4. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Sedlák ještě v dresu Columbusu. | Zdroj: Reuters

„Samozřejmě jsem doufal, že tu pozvánku dostanu. Musel jsem samozřejmě ukázat své kvality a momentální formu, ale s tím přesunem do Evropy jsem doufal, že pozvánka přijde a že se do reprezentace dostanu,“ přiznává Lukáš Sedlák pro Radiožurnál.

V zámoří hrál odchovanec Českých Budějovic od roku 2011 a postupně se propracoval až do NHL, kde v týmu Columbusu odehrál v součtu 152 zápasů. Jenže času na ledě netrávil tolik, kolik by si přál a tak se před sezonou rozhodl přijmout nabídku z ruské KHL.

„Je to velká změna, ale zároveň nic, s čím bych nepočítal. Všechno je podle očekávání a zatím docela dobré,“ říká Sedlák.

Na styl hokeje si šestadvacetiletý Sedlák zvyknul velmi rychle. V úvodu sezony sbíral jeden kanadský bod za druhým, co ale pro něj bylo složitější, to byla změna prostředí i jazyka.

„Plánuju si vzít nějaké lekce ruštiny, protože mamka je učitelka a má tam kamarádku a nabídla mi, že mi pomůže s ruštinou,“ plánuje Lukáš Sedlák.

Azbuka mu zatím dělá trochu problémy, ale své jméno by napsané v azbuce už poznal.

„Své jméno poznám, napsat ho by bylo těžší. Ale není to tak složité, asi bych to zvládl,“ usmívá se Lukáš Sedlák, který se v reprezentačním dresu potká s někdejším parťákem s mládežnických výběrů Dmitrijem Jaškinem. Ten také před sezonou zamířil z NHL do KHL a teď spolu oba nastoupí dokonce v jednom útoku.

„Hráli jsme spolu už v juniorských reprezentacích, takže víme, co od sebe můžeme očekávat, jaký styl hrajeme a podobně, takže by to mohlo fungovat,“ těší se Lukáš Sedlák.

První zápas Karjala cupu odehraje česká reprezentace ve čtvrtek, kdy v Leksandu nastoupí proti domácímu Švédsku.