Poučení od Rusů, cenná výhra nad Švýcary. Na Karjala Cupu se ukázala jádra výběrů pro Pchjongčchang

Čeští hokejisté zakončili první turnaj sezony, finský Karjala Cup, s bilancí jedné výhry a dvou proher. Úvodní díl seriálu Euro Hockey Tour byl zároveň první možností vyzkoušet hráče, kteří by si mohli zahrát v únoru na olympijském turnaji v Pchjongčchangu. A nešlo jen o český tým. Helsinky 20:35 12. listopadu 2017

„Rusové tady mají sestavu, která bude z na 80 nebo 90 procent podobná té, jaká bude na olympiádě. Moc hráčů doma nenechali a chtějí se připravit. Velký tréninkový kemp si budou dělat i v Koreji,“ poukazuje pro Radiožurnál na sestavu Sborné asistent trenéra Jandače Jaroslav Špaček.

Ale Rusové nebyli zdaleka jediní, kdo představili na Karjala Cupu tým blížící se tomu, který bude bojovat v únoru o olympijské medaile. Pro výhled české reprezentace bylo jednoznačně nejdůležitější měření sil se Švýcarskem.

Celek ze země helvétského kříže dozná v porovnání s Helsinkami v Pchjongčchangu minimálních změn a právě s ním se Češi utkají ve skupině olympijského turnaje. O to cennější výhra z Hartwall arény je.

„Nebudu říkat, že mě zklamali, ale očekával jsem to od nich trošku lepší. Je to příjemné, když víte, že je máte ve skupině a v posledním zápase jste je porazili. Nějaká lehká výhoda v hlavě to může být. Nebo nevýhoda pro ně,“ uvědomuje si útočník Jakub Klepiš.

Právě on patřil a turnaji mezi nejlepší české hokejisty. Navíc má, stejně, jako další hráči Jandačova výběru jedno velké plus. Pokud si totiž udrží formu a zdraví, pak bude pro něj účast na olympijských hrách velmi reálná. Působí totiž v české nejvyšší soutěži.

Pojedou hráči z KHL?

To hráči z KHL mohou mít excelentní formu a přesto se na turnaj pro pěti propojenými kruhy nemusí podívat. Stále totiž není vyřešena účast ruských sportovců kvůli dopingovému skandálu. Vedení ruské soutěže už pohrozilo MOV, že pokud nebudou moci hrát ruští sportovci pod vlajkou své země, pak soutěž nepřeruší a hráče z ní na olympijské hry neuvolní.

„Četl jsem to a bylo by to hodně smutné. Když už nejedou hráči z NHL a navíc hráči z KHL, především Rusové, vůbec nevím, jakou váhu by ten turnaj měl,“ přemýšlí nahlas Lukáš Radil.

O sankcích rozhodne Mezinárodní výbor na prosincovém zasedání, krátce před tím než se v Moskvě rozehraje další díl Euro Hockey Tour - Channel One Cup.