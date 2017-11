Kubalík po porážce od Rusů: Dělali si s námi, co chtěli

Dominiku, jak je možné, že byl ruský tým ve všech herních činnostech lepší?

Nevím, oni víc bruslili, hráli na puku, byli silní. Dá se říct, že my jsme se jim v ničem nevyrovnali, proto takový výsledek. Z naší strany to nebylo ono a samozřejmě nás to mrzí. Chtěli jsme hrát úplně jinak, vlétnout na ně, aby se proti nám hrálo těžko. Ale bylo to pro ně trošku lehčí utkání, chvílema si námi dělali, co chtěli.

Předpokládali se, že po necelém dni odpočinku se Rusové budou více rozehrávat, ale oni na vás vlétli. Pomohl jim i gól v páté minutě.

Vždycky, když dá tým gól hned ze začátku, trošku to z něj spadne. Nemyslím si, že to byl tak důležitý moment, protože jsme s tím ještě mohli něco udělat, ale na nic jsme se nezmohli. Gól jim určitě pomohl, protože měli zápas v nohách, ale my jsme proti nim nebyli ve formě, aby dělali chyby.

Pak přišel váš gól na 1:3. Nebyla to přesilovková kombinace, protože to bylo po třech odrazech. Čekal jste, že vás gól nastartuje? Z hlediště to vypadalo, že se Rusové ještě víc naštvali.

Možná to tak vypadalo. My jsme si samozřejmě řekli, že je to ten gól, kterým jsme se vrátili do zápasu, ale nebylo tomu tak. Nakonec se to odvíjelo jinak a my jsme s tím nic neudělali.

GÓÓĹ! Snižujeme na 1:3! V přesilové hře se prosazuje svým druhým gólem na #KarjalaCup Dominik Kubalík! #RUSvCZE pic.twitter.com/kyaOv1bSF2 — Hokejový nároďák (@narodnitym) 12. listopadu 2017

Na turnaji jste soupeře předčili v proměňování přesilových her. Dali jste 7 branek z přesilovek, ale pouze jeden při hře pět na pět. Je to největší pozitivum a zároveň negativum turnaje?

Řekl bych, že jo. Protože přesilovky jsou samozřejmě hrozně důležité, dneska rozhodují zápasy, ale my se musíme prosazovat i při hře pět na pět. A taky musíme mít dobrá oslabení.

Je hezké, že nám vycházely přesilovky, to je pozitivní, ale zase je negativní, že jsme dali jen jeden gól za tři zápasy při hře pět na pět.