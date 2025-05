Přes 200 utkání v NHL, v reprezentaci ale na debut čekají. Lauko a Vladař vyhlíží první zápas Českých her

V NHL odehráli dohromady přes 200 utkání, v české dospělé reprezentaci ale čeká hokejisty Jakuba Lauka a Daniela Vladaře premiéra. Zažijí ji v Brně, kde český tým absolvuje poslední přípravný turnaj před světovým šampionátem. Oba přitom přiletěli v situaci, kdy nemají podepsanou smlouvu pro příští sezonu. Brno 11:46 1. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Lauko na tréninku české hokejové reprezentace | Foto: Radim Strachoň | Zdroj: Profimedia

„Příjezdem jsem si jistý nebyl, trápilo mě zranění a nemám smlouvu na příští sezonu. Nevěděl jsem, jestli mám jet,“ popisuje hokejový útočník Jakub Lauko rozhodování, jestli se po sezoně v NHL připojit k české reprezentaci.

Vzhledem k tomu, že hráč Bostonu je od tohoto týdne na srazu v Brně je jasné, jak se rozhodl pro boj o účast na mistrovství světa.

„Nikdy jsem za dospělou reprezentaci nehrál, tak jsem si řekl, že do toho i přes veškerý risk půjdu a poperu se o to,“ říká pětadvacetiletý Lauko směrem k mistrovství světa.

Už loňský rok totiž ukázal, že u trenéra Radima Rulíka nemají hráči z NHL jistotu nominace jen proto, že hrají nejlepší ligu světa.

„Bylo mi řečeno, že mám přijet a ukázat, co v sobě mám,“ doplňuje Lauko, který je ve stejné situaci jako brankář Daniel Vladař. Tomu končí smlouva v Calgary Flames.

„Určitě chci na mistrovství jet a přijde mi, že českému hokeji něco dlužím za to, jak mě vychoval. Jedu se poprat o místo na soupisce a o smlouvě vůbec nepřemýšlím, to je otázka na mého agenta,“ nechce se na reprezentačním srazu gólman rozptylovat myšlenkami na budoucnost. Krátce se ale vrátil do minulosti a vysvětlil, proč ho čeká premiéra v národním týmu až v sedmadvaceti letech.

„Pořad jsem řešil problém se zraněním, loni jsem podstoupil dlouhou operaci a díky tomu jsem se letos cítil o dost lépe, než kdykoliv předtím,“ dodává Vladař.

Do zápasu s Finskem hraného od osmnácti hodin v brněnské hale Rondo ještě Vladař nejspíš nezasáhne, jedničkou bude Karel Vejmelka. To útočník Lauko v sestavě chybět nebude a premiéry v dospělé reprezentaci se dočká.

Přímý přenos prvního duelu české reprezentace na domácím turnaji začne na Radiožurnálu Sport v 18 hodin, stejně jako podrobná online reportáž serveru iROZHLAS.cz.

