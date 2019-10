Jedině s nohama jako před dvaceti lety, řekl Jágr k případné účasti v reprezentaci

Do nové sezony vstoupí česká hokejová reprezentace i s nováčky Michalem Kovařčíkem z Třince a Lukášem Sedlákem z Čeljabinsku. Oba hráči dostali pozvánku na listopadový turnaj Karjala v Helsinkách. Na oznámení nominace nechyběl ani Jaromír Jágr, jeho návrat do národního týmu se ale zatím nechystá. Praha 18:35 30. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Jaromír Jágr | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Já bych mohl hrát za reprezentaci jedině jako nehrající kapitán jako v tenise. Nemyslím, že by se mi zase tolik dařilo. Je pravda, že pár gólů jsem dal, ale je to spíš nahoru a dolů. Záleží na tom, jak se ten den cítím. Někdy je to lepší, někdy horší,“ prohlásil Jaromír Jágr po nominaci hokejové reprezentace pro úvodní turnaj sezony.

Tiskové konference se nezúčastnil jako tajný trumf trenéra Miloše Říhy, ale jako ambasador jednoho z reklamních partnerů svazu. Přesto Jágr naznačil možnost, jak by se i v 47 letech mohl do národního týmu vrátit.

„Kdyby mi někdo zaručil, že mi koupí nové nohy, jako jsem měl před dvaceti lety, tak bych do toho šel,“ smál se Jágr. „A ještě kdyby měl o pár kilo méně, no,“ dodal v podobném duchu Říha.

„To, co předvádí, je obdivuhodné, ale my jdeme jiným směrem. On si už reprezentaci užil, svoje už dokázal. Je to vynikající člověk a myslím si, že pokud by projevil až tak velký zájem, tak že by to národ vzal, ale on sám je sebekritický a myslím, že se neurazí, když ho tam nevezmeme,“ řekl už vážněji reprezentační kouč.

Hokejovou reprezentaci čeká v nové sezoně minimálně 25 utkání. Pokud by se národnímu týmu dařilo na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku, tak třeba i o tři více. Proto chce Říha rozložit tlak na více hráčů. Při jejich výběru se bude řídit jednoduchými pravidly.

„Chceme zůstat u myšlenky, kterou jsme dali národnímu týmu, to znamená čest a význam národního mužstva, aby se hráči neomlouvali a naopak jezdili a byla to pro ně čest. Z druhé strany taky to, aby vždycky hráli v národním týmu ti nejlepší hráči, kteří můžou. Jestli mají třicet let nebo třeba patnáct let, tak aby se tam dostali,“ řekl Říha.

První zápas nové sezóny odehraje národní tým ve čtvrtek 7. listopadu v Leksandu proti domácímu Švédsku. Další duely na turnaji Karjala čekají české hokejisty následně v Helsinkách proti Finsku a Rusku.