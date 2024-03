Tři nováčci nebo Frodl a Šustr. Rulík na první sraz před mistrovstvím světa nominoval patnáct hráčů

Česká hokejová reprezentace začne přípravu na květnové mistrovství světa v Praze zatím s patnácti hráči. Jsou mezi nimi i tři nováčci - brankáři Lukáš Klimeš z Vítkovic s Danielem Králem z Liberce a obránce Jakub Sirota z Olomouce. Od začátku se bude hlásit také osmatřicetiletý kapitán z posledních dvou mistrovství světa i olympijských her v Pekingu Roman Červenka ze švýcarského Rapperswilu. Praha 20:25 30. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté slaví gól | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: Profimedia

Národní tým se sejde poprvé v úterý v Říčanech a z patnáctky nominovaných se připojí až později útočník Jakub Flek z Komety Brno. Kouč Radim Rulík bude mít v kádru tři gólmany, pět obránců a sedm útočníků, o týden později v Karlových Varech už bude mít k dispozici pět formací.

„Tento kemp je určen zejména pro hráče, kterým skončila sezona po základní části či předkole play off. Se všemi hráči, které chceme nominovat, jsem mluvil a zjišťoval jsem, jak jsou na tom zdravotně a jak se cítí,“ uvedl Rulík.

S plným kádrem počítá od 8. dubna na západě Čech. "Tréninkový kemp v Říčanech jsme do přípravy zahrnuli nově oproti původním plánům hlavně kvůli hráčům, pro které by pauza po konci klubové sezony byla moc dlouhá. Chceme, aby se udrželi v kondici a měli možnost chodit na led. V kompletním složení se ale sejdeme až v Karlových Varech," doplnil Rulík.

Vedle nováčků pod Rulíkem, který po minulé sezoně nahradil Fina Kariho Jalonena, ještě nehráli gólman Dominik Frodl z Karlových Varů, obránce Andrej Šustr z Kolína nad Rýnem a útočník Jiří Černoch z Karlových Varů. Frodl si připsal jediný start v dubnu 2021, Šustr se představil naposledy v červnu stejného roku na mistrovství světa v Rize a Černoch na loňském světovém šampionátu v Rize a Tampere.

Obránce Filip Pyrochta z Mladé Boleslavi, Petr Zámorský z Plzně, Libor Zábranský z Ässätu Pori a útočníci Červenka, Flek, Ondřej Beránek z Karlových Varů, Jan Bambula z Vítkovic, Jakub Rychlovský z Liberce a Michael Špaček z Ambri-Piotty byli v této sezoně na turnajích Euro Hockey Tour.

Další jména do přípravy zveřejní vedení reprezentace na konci příštího týdne. "Máme připraveno několik variant. Počkáme, jak dopadnou některé série play off v zahraničních soutěžích, a podle toho se rozhodneme. Samozřejmě počítáme s tím, že se k nám ve Varech připojí i další kluci z české extraligy, jejichž týmy vypadly ve čtvrtfinále," uvedl Rulík. V Říčanech budou mít hráči od úterka do pátku vždy jeden trénink na ledě a jeden na suchu.

Posily z NHL

Rulík byl v uplynulých dvou týdnech na inspekční cestě v zámoří a sledoval potenciální posily z NHL. „Sledoval jsem ale i prostřednictvím videopřenosů zápasy v Evropě. Samozřejmě je do tvorby nominace zapojen celý realizační tým. Jirka Kalous a Tomáš Plekanec měli každý určenou jednu čtvrtfinálovou sérii, na kterou se zaměřili. Stejně tak nám pomohli i trenéři mládežnických reprezentací Patrik Augusta s Davidem Čermákem,“ doplnil Rulík.

Je také v kontaktu s generálním manažerem reprezentace Petrem Nedvědem a jeho asistentem Martinem Havlátem, kteří sledují možné kandidáty v NHL a AHL. „Tam musíme v první řadě počkat na konec základní části, do té doby nelze říct nic s jistotou,“ dodal reprezentační kouč.

Jeho tým čekají první přípravné zápasy ve čtvrtek 11. dubna a o dva dny později v Karlových Varech s Německem. V dalších týdnech budou hrát v Českých Budějovicích a Linci s Rakouskem a pak v Trenčíně a Bratislavě se Slovenskem. Generálkou na mistrovství světa v Praze (10. až 26. května) bude od 2. do 5. května domácí turnaj Euro Hockey Tour.

