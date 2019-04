Pokud by přijeli všichni, zamotalo by nám to hlavu, říká Říha k možným posilám z NHL

Hráči národního týmu budou mít volný víkend, naopak trenér hokejové reprezentace Miloš Říha musí s kolegy pozorně sledovat vývoj v NHL, odkud by mohlo být k dispozici víc hráčů, než se původně očekávalo. Konkurence v nominaci na mistrovství světa bude velká, ale během velikonočního víkendu nad tím zatím - alespoň hráči - nechtějí přemýšlet. Karlovy Vary 17:01 19. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Miloš Říha | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Máme do pondělí klid. V Brně má být krásně. Já asi půjdu na ryby a odpočinu si.“ „Já to strávím pracovně na zahradě s dětmi. Bude snad teplo, tak si to užijeme.“ Tak mluví Hynek Zohorna a Martin Zatovič o tom, jak si budou užívat počasí a přírodu. Mezitím trenérský tým v čele s Milošem Říhou musí sledovat, jaké přijdou zprávy ze Severní Ameriky.

„Náznaků je tam hodně. Až se bojíme toho, že by měli přijet všichni. To by nám zamotalo hlavu. My jim ale přejeme, ať postoupí. Samozřejmě bychom ale chtěli posílit a být co nejsilnější. Až tady budou, budeme spokojeni,“ líčil pro Radiožurnál trenér Miloš Říha.

Těch jmen je víc i proto, že z bojů o Stanley Cup jsou venku nečekaně brzo Tampa Bay a Pittsburgh s dohromady třemi Čechy. Ale relativně brzy před šampionátem může vypadnout třeba Calgary s gólmanem Rittichem a útočníkem Frolíkem, ti jsou zápas od vyřazení, nebo také jiný tým s českým brankářem - v Carolině je Petr Mrázek.

„Pro nás hodně důležitý čtvrtý zápas. Série se stěhuje do Washingtonu a musíme se na to pořádně připravit,“ říká Mrázek poté, co v posledním duelu jeho tým vyrovnal sérii prvního kola play-off s obhájcem z Washingtonu na 2:2.

Nad Mrázkem polemizovat je předčasné, jako může být průměrně naivní zkoušet dostat konkrétní jména od trenéra Miloše Říhy: „Dostanete pomlázku“.

Ale něco je na Velikonoční pondělí přeci jen jasné – naplánovaný sraz v Nitře, kde reprezentaci čekají na konci příštího týdne dva přípravné zápasy proti Slovákům.

„Do útoku by měl přijet Jakub Voráček a do obrany Radko Gudas,“ slibuje Říha zatím dvě nejvýraznější posily z NHL.