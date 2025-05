Češi na Němce vyrukují v brance s Vladařem, rozhodli trenéři. Start zraněných Lauka s Kundrátkem je ve hře

Čeští hokejisté nastoupí do pondělního šestého zápasu na mistrovství světa v Herningu proti Německu s brankářem Danielem Vladařem. Realizační tým v čele s hlavním koučem Radimem Rulíkem věří, že budou připraveni hrát i obránce Tomáš Kundrátek a útočník Jakub Lauko, kteří měli zdravotní problémy. Herning 12:24 18. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

Kundrátek se zranil již ve druhém utkání proti Norsku, Lauko vynechal jen sobotní souboj s Kazachstánem. „Oba už byli na ledě. Věřím, že by mohli dostat zelenou, ale opravdu to necháváme až na pondělí, abychom viděli, jak se budou cítit,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Na dobrovolném tréninku byli vedle Kundrátka s Laukem jen brankáři Josef Kořenář a Daniel Vladař, který dostane v pondělí potřetí na šampionátu šanci. Zatím chytal proti Dánsku a Maďarsku.

„Jaká je nálada v týmu? Je to takový standardní stav, jsme rádi, že se nám podařilo potvrdit čtvrtfinále a soustředíme se na Německo. Nálada je dobrá,“ uvedl Kalous den po vítězství 8:1 nad Kazachstánem.

Čeští trenéři Jiří Kalous, Radim Rulík a videokouč Denis Havel sledují nedělní trénink reprezentace | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

Úřadující světoví šampioni zatím v Herningu vyhráli všech pět zápasů a mají jistý postup do čtvrtfinále. Rulík v průběhu turnaje už několikrát zopakoval, že je rád, že se na konci základní části čeští hokejisté utkají s papírově těžkými soupeři.

„Sílu mužstva teprve zjistíme. Teď přijdou zápasy, které nás prověří. Určitě to není, že by to mělo sestupnou tendenci, ale jestli bude mít vzestupnou, to se teprve ukáže,“ řekl Rulík. Po Německu čeká národní tým úterní souboj s USA.

Němci do MS vstoupili třemi vítězstvími a poté prohráli se Švýcarskem a USA. „Známe je dobře i z přípravy. Známe jejich mentalitu, umí být opravdu nepříjemní, což už v průběhu šampionátu několikrát ukázali. Další věc je, že tabulka se vyvíjí tak, že budou bojovat o čtvrtfinále. Čekám z jejich strany velmi houževnatý zápas,“ řekl Kalous.

Aktuálně v tabulce čtvrté Německo má devět bodů stejně jako páté Dánsko, oba týmy se utkají o postup do play off v úterý.

Samotný duel mezi Českem a Německem začne v pondělních 16.20. Server iROZHLAS.cz nabídne podrobnou online reportáž a Radiožurnál Sport bude vysílat přímý přenos.