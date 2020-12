Hokejová dvacítka stráví Vánoce v bublině. ‚Soustředíme se jen na hokej,‘ říká kapitán Myšák

Místo klidu v rodinném kruhu je čekají Vánoce v kanadské bublině. Hokejová reprezentace do 20 let se v Edmontonu chystá na sobotní start mistrovství světa. Večer před Štědrým dnem navíc české juniory čeká duel proti Slovensku, po kterém trenér Karel Mlejnek rozhodne o konečné nominaci pro šampionát. Edmonton 16:51 23. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán reprezentace do 20 let Jan Myšák. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Náš plán, náš denní program je natolik vytížený, že na tyhle věci zkrátka ani nemyslíme. Samozřejmě si s hráči nějakou štědrovečerní večeři dáme, nějaké posezení určitě proběhne, i když samozřejmě velmi krátké. Jsme tu od jiných věcí, jsme tu od toho, abychom důstojně reprezentovali Českou republiku,“ říká trenér hokejové reprezentace do 20 let Karel Mlejnek.

Juniorský výběr tráví každoročně Vánoce bez rodin. Na přelomu roku se totiž vždy konají mistrovství světa této věkové kategorie. Letos je ale situace pro hráče kvůli koronavirovým omezením ještě složitější.

„Čekáme, jak se k tomu vyjádří Mezinárodní hokejová federace, ale doufám, že budeme celý tým slavit spolu,“ přeje si obránce Michael Krutil.

„Abych řekl pravdu, tak nějak nevnímám, že by byly Vánoce. Nikdo to tak nevnímá. Sníh tu není, soustředíme se jen na hokej. Doma jsem Vánoce neslavil, rodiče je oslaví spolu sami, protože brácha je teď taky v Americe. Zavoláme si, ale to je tak všechno,“ tvrdí kapitán hokejové dvacítky Jan Myšák.

To Krutil naopak stihl Vánoce oslavit ještě před odletem do Edmontonu.

„Já měl Vánoce ještě předtím, než jsem odjel, takže jsem vlastně o nic nepřišel,“ říká Krutil.

Mladí hokejisté, kteří budou usilovat o ukončení šestnáctiletého čekání na medaili z juniorského mistrovství světa, si s sebou nepřibalili do Kanady ani žádné dárky.

„Už se mi nevešlo nic do báglu. Byl jsem rád, že se mi tam vešly hadry, a to bylo všechno. Trochu mi vadí, že nemám cukroví, ale myslím, že si to vynahradím po Vánocích a že mi to rodiče pak udělají hezké,“ těší se útočník Martin Beránek.

Cukroví se nevešlo do batohu ani Michaelu Krutilovi.

„Bohužel už nezbylo místo, ale rozhodně bych si cukroví dal,“ usmívá se Krutil.

V předvečer Štědrého dne čeká juniorskou reprezentaci ještě jediný přípravný duel před startem mistrovství světa hráčů do 20 let. O konečnou nominaci budou čeští hokejisté bojovat proti Slovensku.