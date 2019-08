Kluci k tomu přistoupili fantasticky, pochvaluje si trenér Říha přípravný kemp hokejové reprezentace

Česká hokejová reprezentace za sebou má úvodní tréninkový kemp v nové sezoně. Týdenní soustředění v Jihlavě si okořenila přátelským dvojzápasem s prvoligovou Duklou. Národní tým vyhrál 3:1 a 2:1 a jeho trenér Miloš Říha byl po utkáních spokojený nejen s výkony hráčů, ale také s celým kempem. Jihlava 11:33 18. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Říha na střídačce národního týmu. | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

„Myslím, že převýšil očekávání. Kluci k tomu přistoupili fantasticky. Skromní, pokorní, pracovití. Jsem z toho nadšený a myslím, že to bylo lepší kemp než v loňském roce,“ pochvaluje si trenér českého národního týmu Miloš Říha týden strávený na kempu v Jihlavě.

Na Vysočinu pozval hlavně mladé hráče, kteří si vyzkoušeli přípravu seniorské reprezentace.

„Dělali jsme to hlavně kvůli tomu, aby kluci cítili nějakou možnost a aby si taky zkusili, co to národní mužstvo je. Aby potom nebyli překvapení, protože skok z dvacítky do áčka je moc velký,“ vysvětluje Říha.

Jedním z hokejistů, kteří dostali do české seniorské reprezentace vůbec první pozvánku, byl odchovanec jihlavského hokeje brankář Jakub Škarek.

„Byl jsem za tu pozvánku strašně rád. Určitě jsem přivítal, že jsem se tu mohl připravovat s trenérem gólmanů, s gólmany, které dobře znám, a taky s kluky, kteří patří mezi špičku naší extraligy. Jsem strašně rád, že jsem měl možnost tady být. Kdyby v budoucnu pozvánka přišla znovu, tak určitě pojedu,“ řekl Škarek.

Český tým si zpestřil jihlavský kemp netradičním přípravným dvojutkáním na dvakrát 20 minut. Proti prvoligové Dukle a dvakrát zvítězil 3:1 a 2:1. Podle jihlavského kapitána Josefa Skořepy byla Dukla reprezentaci důstojným soupeřem.

„Hrálo se dobře. Půlku zápasu jsme se jakž takž drželi, ale pak bylo vidět, že nám trošičku odešly síly a párkrát nám ujeli a dali z toho gól. Za těch čtyřicet minut se nemáme za co stydět. Myslím, že jsme je i potrápili,“ říká Skořepa.

Josef Skořepa dal v 38 letech české reprezentaci gól a prý doufá, že i když trenér národního týmu zkoušel v Jihlavě mladé hráče, povolá pro příští sraz také jeho. „Doufám, že jo,“ říká v žertu Skořepa.