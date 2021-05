Česká hokejová reprezentace v přípravě na mistrovství světa vyhrála posledních šest duelů. Naposledy se jí podařilo přetlačit Slovensko 2:1. Přestože Češi měli herní převahu, nedokázali odskočit svému soupeři a v závěru se tak museli strachovat o výsledek. Bránit se museli dokonce ve hře třech proti pěti. Praha 12:03 8. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Filip Pešán na lavičce národního týmu. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„I když člověk nechce vidět oslabení pět na tři, tak je dobře, že se to stalo a že jsme měli možnost si to zkusit. Ať už tyhle situace pět na tři nebo když odvolají gólmana,“ snažil se i na nepříjemné situaci najít to dobré autor vítězné české branky Andrej Šustr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Lenc klikoval v kabině.‘ Hokejisté v přípravě znovu uspěli, trenér Pešán se ale zlobil

To trenér Filip Pešán nebyl rozhodně spokojený. Ne snad z herním projevem týmu. Ten se mu naopak i přes menší produktivitu zamlouval, ale závěrečné minuty, kdy se Slováci tlačili při hře bez brankáře za vyrovnáním, se mu nesledovaly úplně příjemně a došlo i na fyzické tresty.

„Ten konec byl samozřejmě sehraný velice špatně. Když už jsme nevstřelili branku, měli jsme kotouč zahrát do bezpečného místa a dohrát zápas v úplně jiné atmosféře. Udělali jsme velmi hrubou chybu, za kterou Radan Lenc klikoval v kabině. Naštěstí se tým včetně vynikajícího Kváči o tu chybu postaral a nedovolil, aby rozhodla zápas,“ popisoval Pešán.

Čeští hokejisté si poradili se Slovenskem i napodruhé a v přípravě vyhráli šestý zápas Číst článek

Gólman Petr Kváča závěr zápasu zvládl na výbornou. Při jeho rychlých přesunech a jistých zákrocích se skoro nedá věřit, že to byla jeho reprezentační premiéra.

„Ten zápas ukázal detaily, na kterých musím pracovat. Zrychlit a podobně. Můžu si to pak přenést i do sezony. I tohle jsem si odnesl a jsem za to rád, protože takové zkušenosti jsou neuvěřitelné a můžou mi jedině pomoct,“ říkal Petr Kváča.

Kváča si povedeným výkonem vysloužil i odměnu - v týmu zůstane i pro České hokejové hry, poslední prověrkou národního týmu před odletem na mistrovství světa v Lotyšsku.