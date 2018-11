‚Je to klíčový element celé hry.‘ Hokejisté pilují pod Reichelovým dohledem buly

Čeští hokejisté mají za sebou jeden zápas a šest tréninků pod novým vedením. Miloš Říha a jeho kolegové se snaží pracovat v přípravě s týmem na detailech. Hodně času tráví například pod dohledem asistenta Roberta Reichla nácvikem buly. Helsinky 8:49 10. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Reichel jako asistent reprezentačního kouče Miloše Říhy. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Chci se tomu věnovat. Budeme se tomu věnovat na každé akci a věřím, že se v tom centři budou zlepšovat,“ říká asistent trenéra Říhy a v minulosti excelentní centr Robert Reichel.

Právě on má na starosti nácvik vhazování a hráči si jeho rady na tréninku berou velmi k srdci.

„Má samozřejmě spoustu zkušeností, takže nám je může předat a já jsem za to jedině rád. Buly je dnes obrovská součást hry. Přesně se teď stalo, že jsem ho prohrál, oni pak vystřelili a dali gól, takže to může ovlivnit celý zápas. Čas, který strávíte na tréninku tím, že to pilujete, vám samozřejmě může jedině pomoct,“ uvědomuje si Roman Horák.

Český útočník připomněl moment z utkání se Švédskem, kdy ve druhé třetině prohrál souboj na buly v obranné třetině a soupeř následně dal vedoucí branku. A právě tenhle okamžik se stal námětem pro další pilování postavení hráčů při vhazování.

„To buly vyhrál, ale tak nešťastně, že si puk kopnul naproti a Švéd ho rozehrál. Buly je klíčový element celé hry a každý detail, ať už je to položení hokejky, postavení nohou nebo skrčení nohou, je důležitý. Budeme se tomu pořád věnovat a věřím, že každý detail nám v turnaji, který bude v květnu, pomůže,“ dívá se k vrcholu sezony mistrovství světa Robert Reichel.

Trénink detailů hry ale může přinést ovoce už v sobotu, kdy národní tým nastoupí na Karjala Cupu od 16.30 proti Finsku.