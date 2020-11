‚Jsou to dospělí lidé, mají své názory.‘ Podle mluvčího Českého hokeje je ‚kauza Hrachovina‘ uzavřená

Česká hokejová reprezentace se musela v průběhu turnaje Karjala vypořádat nejen se soupeři na ledě, ale i s kauzou kolem kontroverzních výroků brankáře Dominika Hrachoviny. Z pohledu národního týmu je ale celý případ v současné době uzavřený. „Jsou to dospělí lidé, mají své názory. Některé mohou být kontroverzní, některé i hloupé, ale respektujeme právo každého na názor,“ řekl serveru iROZHLAS.cz tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund. Praha 17:08 11. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář hokejové reprezentace Dominik Hrachovina | Foto: AP/Vesa Moilanen | Zdroj: ČTK

Dominik Hrachovina prožil v národním týmu úspěšnou premiéru, když při výhře s domácím Finskem vychytal čisté konto. Pozornost ale upoutal už před zápasem, když na dotaz novinářů ohledně nemoci covid-19 reagoval slovy, že se jedná „o divadlo vymyšlené médii“.

„Řešili jsme to interně v rámci turnaje. Mluvil s ním trenér Filip Pešán, mluvil jsem s ním já. Dominik má svoje názory. Doporučili jsme mu, aby se v průběhu reprezentačních srazů k podobným otázkám nevyjadřoval. V současné době je pro nás ten případ uzavřený,“ řekl Zikmund.

Hrachovina později v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz vysvětlil, že si za svým názorem stojí a jediné, čeho lituje, byly vulgarismy a starosti, které přidělal realizačnímu týmu. Hokejová reprezentace se od výstupu šestadvacetiletého gólmana distancovala, s omluvou přispěchal i trenér Filip Pešán.

Nejen v zahraničních sportovních klubech je běžné, že jsou sportovci ze strany zaměstnavatele upozorňováni na citlivá témata, kterým by se měli při rozhovorech vyhýbat. Podle Zikmunda dostávají i hokejoví reprezentanti doporučení ohledně vyjadřování do médií, právo na vlastní názor je ale respektováno.

„Základní doporučení je, že v průběhu reprezentačního srazu by se měli hráči vyjadřovat výhradně k otázkám, které souvisí s hokejem. Ale není to tak, že bychom hráčům nutili nějaké názory nebo podsouvali stanoviska, podle kterých mají vystupovat,“ vysvětlil tiskový mluvčí Českého hokeje.

„Jsou to dospělí lidé, mají svůj názor na svět a na společnost. Některé mohou být kontroverzní, některé dokonce i hloupé, ale respektujeme právo každého na názor.“

‚Společnost nebo politiku neprobíráme‘

Žádná speciální školení nebo mediální tréninky u reprezentačního A-týmu neprobíhají.

„Je to hokejový sraz. Určitě to není tak, že bychom si na začátku sedli, probrali společnost, politiku a s hráči rozebrali, k čemu se vyjadřovat v médiích a k čemu ne. Pokud nějaké mediální tréninky probíhají, tak u reprezentací nižších věkových kategoriích do 18 a 20 let,“ uvedl Zikmund a zdůraznil, že důležité je pro něj chování hráčů během reprezentačních srazů.

„Jinak mají hráči svoje profesionální smlouvy, působí v klubech po celé Evropě nebo v zámoří. Tam jim do toho samozřejmě nemůžeme zasahovat,“ dodal.