Rozhodl druhý gól Švédů, pak už nám docházely síly, říká Flek. Pochvaloval si souhru s bratry Kovařčíkovy

Jakube, pořád se vítězit nedá. Jaká byla příčina porážky se Švédskem?

Vždy jsme dotahovali ztrátu, soupeř si pak konec pohlídal. Musím nás pochválit za to, jak jsme se dokázali vrátit do zápasu a potrápit je. Bohužel to nestačilo.

Trenér Radim Rulík říkal, že velkou roli hrálo to, že jste hráli v sobotu večer, Švédové v sobotu odpoledne. Chyběly teda síly a energie, to jde ruku v ruce. Jaký je váš pohled?

Každá hodina je znát, hlavně když se hrají zápasy 'back to back'. Nikdo se na to nevymlouvá, sílu jsme měli, v hlavě jsme si to nastavili dobře. První třetina byla ospalejší, ale do druhé jsme vstoupili s dobrým pohybem. Síly docházely, ale s tím se musí vyrovnat každý.

Švédové vám s gólem na 1:1 trochu pomohli špatnou rozehrávkou. Byl to moment, kdy se mohl tým nastartovat, ale poté Češi jednu branku inkasovali. Zlomilo se to tam?

To byla strašná škoda. V krátké době jsme srovnali, ale během dvou střídání jsme inkasovali. Jsem ale rád, že jsme ukázali charakter a soupeře potrápili. Škoda ještě toho posledního střídání, tam jsme měli zkoušet hrát něco na bránu a prostě tam něco domlátit, jak se říká.

Lajna Lenc-Kousal-Tomášek on fire! Tentokrát se dostal do střelecké příležitosti Pavel Kousal a vstřelil první gól Česka! #ceskyhokej #narodnitym pic.twitter.com/nTUEGPvxVx — Český hokej (@czehockey) December 17, 2023

Vy v národním týmu patříte k těm zkušenějším hráčům. Jaké je vaše hodnocení celého turnaje, celkový pohled od čtvrtka do neděle?

Myslí, že turnaj můžeme hodnotit kladně, byť jsme ho zakončili porážkou a to nikomu nechutná. Když budu mluvit za celý tým, tak ukazujeme tvář, kterou po nás trenéři chtějí a prezentujeme se hrou, kterou chceme. Bohužel to dneska nestačilo, ale poučíme se z chyb a budeme ještě lepší.

Poprvé společně hráli bratři Ondřej a Michal Kovařčíkovi. Jak se vám líbili?

Já s nimi odehrál dva zápasy a bylo to skvělé. Jsou šikovní a mají dobrý pohyb, uměli jsme se doplňovat. Dneska jsme gólem nepřispěli, ale hrálo se mi s nimi skvěle.

Švýcarské hokejové hry v Curychu, součást Euro Hockey Tour: Česko - Švédsko 3:5 (0:1, 1:1, 2:3) Branky a nahrávky: 33. P. Kousal (Tomášek), 54. Kodýtek (Rychlovský), 60. D. Voženílek - 15. Hartmann (Sellgren), 35. Andreasson (Elvenes, Pilut), 50. Andreasson, 53. Elvenes (Pilut, Andreasson), 60. Sörensen. Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Hebeisen - Stalder, Schlegel (všichni Švýc.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 2636.



Sestavy:

ČR: Pavlát - Ticháček, Kempný, Kundrátek, F. Král, Zábranský, Mašín, Hovorka, Pyrochta - M. Stránský, Filippi, D. Voženílek - P. Kousal, Tomášek, Lenc - Flek, M. Kovařčík, O. Kovařčík - O. Beránek, Kodýtek, Rychlovský. Trenér: Rulík.



Švédsko: Marmenlind - Pilut, Lindholm, Folin, Borgman, Berglund, Tömmernes, Sellgren - Strömwall, de La Rose, Wingerli - J. Olofsson, Wallmark, Sörensen - Elvenes, Oscarson, Andreasson - Hartmann, Ehn, O. Lang - Bristedt. Trenér: Hallam.