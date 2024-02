Naše výkony měly vzestupnou tendenci, chválí Rulík po Švédských hrách. Z hráčů cítil odhodlání a snahu

Trenére, jak budete hodnotit poslední zápas se Švýcarskem? První třetina asi nebyla úplně podle vašich představ, že?

No, nebylo to úplně ono. Ten první gól nás, nechci říct úplně srazil, ale nebylo to úplně příjemné. Myslím, že od druhé třetiny jsme už měli víc ze hry a jsme víceméně většinu třetiny jsme byli u nich v pásmu. Škoda jen, že jsme nedali víc branek.

Celkově si myslím, že jsme se v zápase lepšili po třetinách a ve třetí třetině, přestože jsme prohrávali, tak tam bylo odhodlání. Turnaj jsme chtěl zakončit výhrou a šli jsme si za tím. Hráči byli odměněni za pracovitost a snahu.



Jak moc vás potěšilo to, že tým nesrazil gól do šatny těsně před druhou třetinu?

To byly dvě vteřiny do konce. Stane se to, ale my jsme nehráli dobře boxout kolem branky a když si to dali na beky, tak jsme měli hrát malinko lepší defenzivu malinko lépe. Vlastně všechny tři góly byly po střelách z modré čáry, tam jsme měli zahrát lépe. Řekli jsme si, že chceme vyhrát, a přestože ten gól nebyl příjemný, tak jsme věděli, že máme ještě dvacet minut.

Když zhodnotíme celý turnaj - dvě prohry, jedna výhra, třetí místo. To asi není to, co vás ale zajímá. Co vám tenhle ten turnaj přinesl navíc?

Tak ukázal nám sílu soupeřů. Viděli jsme velkou kvalitu Švédů, osobně si myslím, že tady mají nejsilnější tým. I Finové tady měli silné mužstvo, ale tam jsme sehráli výborné utkání. Celkově si myslím, že se ten první zápas nepovedl, v druhém už jsme se zlepšili a v tom třetím jsme v tom pokračovali.

Určitě jsme nechtěli mít tři prohry. Naše výkony měli stoupající tendenci. Bezprostředně po zápase je těžké to nějak definovat, my si to všechno rozebereme jako a tak to děláme po každém turnaji. Hráčům zase dáme zprávu o tom, jak jsme viděli jejich výkon v národním týmu.

Švédské hokejové hry v Karlstadu, součást Euro Hockey Tour: Česko - Švýcarsko (0:1, 2:1, 3:1) Branky a nahrávky: 33. Zámorský (Flynn, Jašek), 39. D. Voženílek (F. Král, Jašek), 51. D. Kaše, 53. Hájek (Gazda), 59. D. Voženílek (Jašek) - 15. Simic (Bader), 40. Marchon (Fora), 44. Moy (Stadler). Rozhodčí: Brander (Fin.), Holm - Strömberg, Lundgren (všichni Švéd.). Vyloučení: 1:3. Využití: 2:0. Diváci: 2672.

Sestavy:

Česko: J. Málek - Hovorka, Kempný, Zámorský, J. Galvas, M. Jandus, Hájek, Gazda, F. Král - M. Růžička, Jašek, D. Voženílek - Bambula, M. Kovařčík, O. Kovařčík - O. Beránek, R. Horák, Flynn - A. Najman, D. Kaše, Rychlovský. Trenér: Rulík.

Švýcarsko: C. Hughes - Glauser, Kreis, Stadler, Fora, Jung, Jecker, Frick, Wüthrich - Kessler, Senteler, Moy - Simic, Rochette, Bader - Marchon, Heim, Scherwey - Schmutz, Schmid, Zehnder. Trenér: Fischer.