Hrajeme už trochu jako Finové. Sklenička si pochvaluje systém hry pod trenérem Jalonenem

„Líbí se mi, jak tým bojuje. Určitě má týmového bojovného ducha,“ ocenil trenér Kari Jalonen mentalitu národního týmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy trenéra Jalonena a obránce Skleničky po zápasu se Švédskem

I když byl s výkonem spokojený a pochválil gólmana Langhamera i hru v oslabení, moc dobře věděl, že jeho tým v utkání nedominoval.

„Švédové byli celý zápas lepší než my. Měli spoustu dobrých šancí. My jsme dali první gól a pak jsme víceméně jenom bránili,“ přiznal střelec prvního gólu David Sklenička, který si zase pochvaloval systém hry pod stále ještě novým trenérem.

Máte rádi hokej? Tipněte si vývoj a vítěze Mistrovství světa v hokeji 2022 Číst článek

„Obzvlášť když nejste v zápase lepší, tak je to vlastně za odměnu, že celou dobu dřete a snažíte se, abyste gól nedostali. Myslím, že takhle nějak to hrají Finové v národním týmu, kde vlastně dostávají jeden, maximálně dva góly. A taky o jeden nebo dva góly vyhrávají. Už je tady možná vidět ta podobnost a doufáme, že to přinese podobné úspěchy jako Finům,“ dodal obránce.

Další takový pokus zatím v uvozovkách jen na Švédských hrách budou mít Češi ve dvou utkáních ve Stockholmu o víkendu. A rozhodně v jiné sestavě. Úvodní výhru v turnaji viděl třeba už i Tomáš Hertl, který dorazil posílit tým z NHL.

Kromě Tomáše Hertla a Radima Šimka už včerejší zápas se Švédskem sledoval ve Stockholmu i Dominik Simon Dnes už všechny tři čeká trénink s týmem.#narodnitym #jakolev pic.twitter.com/RnX51UhS3s — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 6, 2022

„Nejen Hertl, ale všichni tři už jsou tady,“ dodal kouč Jalonen. Počítat tak může i Šimkem a Simonem. S nimi se dohodne, jak se cítí po dlouhém přesunu.