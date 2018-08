První trénink pod novým trenérem. ‚Kluci k tomu přistoupili výborně,‘ chválí kouč reprezentace Říha

„Byl to takový první trénink. Měli jsme to rozdělené na útočníky a obránce a pak jsme měli jedno cvičení, takže těžko takhle na začátku něco říct. Myslím, že už budeme trochu nacvičovat nějaký systém, abychom věděli, jak budeme hrát, a to určitě uvidíme během kempu,“ říká mladá naděje českého hokeje Martin Nečas o začátku přípravy s novým trenérem české reprezentace Milošem Říhou.

Měl jsem možnost hrát s těmi nejlepšími, vzpomíná na NHL Vrbata. Kariéru ukončil i kvůli rodině Číst článek

„Na první den už jsem se samozřejmě těšil, kluci asi trošku méně, když viděli program. Ale přistoupili k tomu výborně, takže je to pro mě pohoda,“ neskrýval spokojenost Miloš Říha.

Za vrchol své dosavadní hokejové kariéry první trénink s českým týmem ale Říha nepovažuje.

„Životní trénink byl první, kdy jsem nastoupil před mužstvo jako trenér. Tohle je myslím už rutina. Snažím se sledovat hráče, jak to zvládají a jestli to zvládají i psychicky,“ řekl Říha.

Čeští hokejisté budou v Přerově trénovat dvakrát denně. Ve čtvrtek od pěti odpoledne sehrají utkání, pro které vytvoří Miloš Říha dva týmy.

„Původně jsem to měl napsané jako Čechy a Morava, aby to mělo trošku náboj, ale uvidíme. Spousta hráčů se nám omluvila, takže uvidíme, jak nám to bude sedět,“ řekl Říha.

Ostrý vstup do sezony čeká českou reprezentaci až v listopadu na turnaji Karjala Cup.

#narodnitym dnes absolvoval první trénink pod vedením trenéra Miloše Říhy! #jakolev ( - Aleš Krecl) pic.twitter.com/M5RM5qQYcd — Hokejový nároďák (@narodnitym) 20 August 2018