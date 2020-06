„Myslím, že je to tu složené velmi dobře. Přišel jsem já, takže je to super,“ rozesmál se známý vtipálek a tvrďák Roman Polák.

Už jsem pochopil, že je čas se vrátit, říká Polák. Dohrání sezony NHL by se nejradši vyhnul

I po několika těžkých zraněních kotníku dostával v NHL stále nabídky a ani tentokrát se ještě nemusel do Vítkovic vracet. Ale přechod dcery do české školy sehrál zásadní roli.

„Byla to nejen hokejová stránka, ale i ta rodinná. Už jsem trochu pochopil, že je možná čas se vrátit. Teď na to přišlo bohužel takhle špatně, že je situace trochu jiná, ale i tak jsme se už s manželkou rozhodli, že nebudu dál pokračovat v NHL a že zůstaneme doma,“ říká Polák.

Jinou situací myslí Polák hlavně koronavirovou stopku pro NHL. A navíc nejistotu, jestli se bude muset na play-off ještě vracet do NHL.

„Jsem tam samozřejmě vázaný smlouvou a mám tam nějaké povinnosti a ty se musí splnit. Jestli se tam budu muset vracet, tak se vrátím, dohraju to a pak nastoupím rovnou tady ve Vítkovicích.“

Jenže vracet se po tak dlouhé pauze a ještě do izolace někam do hotelu bez rodiny, to se Polákovi moc nechce.

„Vůbec si to nedovedu ani nechci představit. Ta představa mě až děsí. Přeci jen jsem starší ročník, takže mi to trochu trvá. Příprava je delší, specifická a tohle je takové vězení a čas na přípravu není takový, takže hrozí různá zranění,“ vysvětluje Polák.

Letní play-off v NHL nedává hráčům většinou smysl a Polák, protože od příští sezony v NHL nechce působit, tak může bez rozpaků říct, co si myslí.

„Co se týče hráčů, tak to myslím smysl moc nedává. Jestli je to formátem 24 týmů a další ročník začne až někdy v lednu, tak budou mít kluci, co se do toho ‚play-off‘ nedostanou, asi deset měsíců pauzu. A ostatní kluci budou mít pauzu třeba jen šest týdnů,“ říká Polák.

Ať už to bude jakkoliv, od září ve počítají se zkušeným obráncem v extraligových Vítkovicích.