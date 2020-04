Hokejový gólman Will se po roce ve Švédsku přesune do KHL, bude hrát za Čeljabinsk

Hokejový brankář Roman Will se po roce stráveném ve švédském Rögle stěhuje do Kontinentální ligy a bude chytat za Čeljabinsk. Sedmadvacetiletý gólman české reprezentace, který má na kontě i jeden zápas v NHL za Colorado, uzavřel s Traktorem dvouletou smlouvu. Uvedl to oficiální web ruského klubu. Čeljabinsk (Rusko) 7:39 16. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Will v dresu české reprezentace. | Zdroj: Reuters

Will v uplynulé sezoně odchytal za Rögle 34 zápasů a byl ve statistikách švédské ligy čtvrtý s průměrem 2,12 obdržené branky na zápas i s úspěšností zákroků 92,13 procenta. Udržel také čtyřikrát čisté konto. V dresu české reprezentace měl ve čtyřech duelech uplynulé sezony průměr 1,50 gólu na utkání, úspěšnost 94,29 procenta a jednou udržel nulu.

Před odchodem do Rögle působil Will tři roky v extraligovém Liberci a pomohl mu loni k zisku stříbra. V domácí nejvyšší soutěži, v které má na kontě i jeden duel za Mladou Boleslav, odchytal 161 utkání s průměrem 2,11 obdržené branky na zápas, úspěšností zákroků 92,09 procenta a udržel 21 čistých kont.

V letech 2014 až 2016 působil v Severní Americe, když podepsal jako nedraftovaný volný hráč smlouvu s Coloradem. Za Avalanche dostal příležitost jen na třetí třetinu duelu na ledě San Jose 26. ledna 2016, v kterém při prohře 1:6 inkasoval ze tří střel jednu branku. Jinak chytal na farmách v Lake Erie a v San Antoniu v AHL a ve Fort Wayne v ECHL.

V Čeljabinsku, který v uplynulém ročníku skončil ve Východní konferenci na předposledním 11. místě a nepostoupil do play off, se Will setká s dvěma krajany - útočníky Tomášem Hykou a Lukášem Sedlákem.