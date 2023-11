Rulíka těší aktivní hra i počet střel. ‚Žádný velký rozdíl,‘ srovnává Židlický reprezentaci s dvacítkou

Česká hokejová reprezentace vyhrála úvodní turnaj sezóny. Na Karjala Cupu národní tým postupně porazil Švédsko, Finsko i Švýcarsko. Nový realizační tým uspěl se systémem hry, se kterým Radim Rulík vybojoval stříbro na posledním světovém šampionátu dvacítek. Poslechněte si ohlasy trenérů Radima Rulíka a Marka Židlického po turnaji v Tampere. Tampere (Finsko) 19:34 13. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér hokejového národního týmu Radim Rulík | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Kluci dobře reagují, a to jak na dvacítkách, tak tady. Není tam žádný velký rozdíl. Hráči se sejdou na soustředění, ale tím, že mají v sezóně hodně zápasů, tak jsou tu jen na pár dní a hned jsou v zápase. Je to spíše o nich, jak na to zareagují ,“ popisuje asistent trenéra Rulíka Marek Židlický. Hokejisti na nový systém hry, reagovali na výbornou. I proto se po čtyřech letech radují z celkového vítězství na Karjala Cupu. A finský turnaj Euro Hockey Tour vyhráli teprve po třetí v historii.

Své protivníky aktivní hrou při napadání nejen poráželi, ale navíc herně přehrávali. Soupeře, kromě Švýcarska, přestříleli a to navíc hráli proti severským týmům na jejich domácích stadionech.

„Jsem rád, že jsme soupeře přestříleli. Na to, že jsme hráli venku a před plnou halou, která je hnala, tak si myslím, že to je dost cenné,“ těšilo hlavního trenéra Radima Rulíka. Četnost střelby je ale jedna věc, tou druhou je produktivita. Češi nastříleli ve třech zápasech 13 branek. Rullíkovi se vyplatilo, že do týmu povolával hráče ne kvůli reprezentačním zkušenostem, jak tomu bylo v minulých letech zvykem, ale aktuální formě.

„Do výběru jsme zařadili hráče, kteří jak v Evropě, tak v české Extralize potvrdili, že jsou na začátku sezóny v produktivitě úspěšní. Kluci na to navázali a přišli s určitou pohodou. I když to nemusí být vidět na klubovém umístění, tak v osobních statistikách určitě. Asi si to přenesli do zápasů (smích).“

Hned úvodní třetinu proti Švédsku vyhráli 4:0, což se naposledy podařilo Československu v roce 1983. K tomu dopomohlo také to, že herní systém zvládali nejen útočníci, ale i obránci. Přitom v posledních letech se často mluví o tom, že největší slabinou českého hokeje je nedostatek kvalitních obránců. Fyzicky náročný systém, ale ukázal, že při jeho přesném plnění, má český hokej i na tomhle postu kvalitní hráče.

„Určitě máme kvalitní hráče. Od prvního střídání kluci plnili úkoly, hráli dobře a to se mi líbilo. Je to samozřejmě o těch zápasech, jak se vyvinou, ale kvalitní hráče máme pořád. Neviděl bych to tak pesimisticky,“ říká Marek Židlický, který bude společně s Radimem Rulíkem a celým realizačním týmem pozorovat další adepty pro reprezentaci. Příští turnaj čeká národní celek v prosinci, Švýcarské hokejové hry.