Ti kluci byli pořád na ledě, vzpomíná na začátky člena hokejové síně slávy Romana Hamrlíka jeho otec

Od tohoto týdne má Síň slávy českého hokeje čtyři nové členy. Zdeňka Uhera, který asistoval Luďku Bukačovi na lavičce při zlatu na mistrovství světa ve Vídni 1996. Dale pak Oldřicha Válka, jihlavskou legendu a mistra světa z roku 1985 z Prahy. A pak dva olympijské vítěze, Martina Ručinského a Romana Hamrlíka, který má k tomu všemu jeden historický unikát. Praha 21:03 27. ledna 2019

Roman Hamrlík byl nejen prvním Čechoslovákem, který byl jedničkou draftu NHL. Do nejlepší ligy světa si ho tehdy Tampa Bay vybrala také jako prvního hokejistu z východní Evropy.

A tak se tehdy v Montrealu, tři roky po revoluci zlínský Hamrlík objal s rodinou a tam začala jeho kariéra v NHL. Ze Zlína ale do Síně slávy dorazit nemohl, Roman Hamrlík je aktuálně v Severní Americe. A tak místo něj dorazil otec Zdeněk.

„Zaprvé jsem to nečekal. Tak před čtrnácti dny mi volal a říkal: 'Tato, musíš jet místo mě. Manželka letí 21. pryč, já jsem doma s dětmi, musíš tam jet ty,'“ vzpomíná Romanův otec Zdeněk Hamrlík.

„Bylo to krásné. Teď to kluci nezažijí. Oni byli opravdu od rána do večera na ledě, soboty, neděle... Měli dvanáct turnajů za rok a ještě nám řekli, že kdybychom chtěli, ještě můžeme sehrát dva turnaje, ale ty si bohužel musíte zaplatit. Jezdili jsme s nimi v pátek, v sobotu, v neděli. Ti kluci byli zkrátka pořád na ledě,“ zavzpomínal na kariéru svého syna pan Hamrlík starší.

Převzal dres se čtyřiačtyřicítkou, povyprávěl, jak tehdy v Naganu po zlaté olympiádě dostal hokejku od Dominika Haška, a pak přeci jen uviděl svého syna. Ten na dálku nahrál vzkaz a poslal do Síně slávy video.

„Hodně to pro mě znamená, je to největší ocenění, co může hokejista získat v kariéře. Pak bych chtěl ještě poděkovat zlínskému hokeji, kde jsem vyrůstal, kde jsem se hokej naučil a kde jsem měl spoustu kvalitních trenérů,“ děkoval na dálku Roman Hamrlík, který v NHL odehrál skoro 1 400 zápasů. Všechno ale začalo ve Zlíně, kam mířila ta zásadní část videa se vzkazem.

„Největší zásluhu na tomhle ocenění mají moji rodiče a můj brácha, kteří si to zaslouží nejvíc. Vím, že tam teď táta je, takže tohle je pro tebe. Užij si to a díky za všechno,“ pozdravil Roman Hamrlík ve videovzkazu do Síně slávy českého hokeje, jejíž je právě on nově také členem.

