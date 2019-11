Václav Nedomanský vstoupí do Síně slávy. ‚Sen hrát NHL byl strašně velký,‘ vzpomíná na útěk na Západ

18. listopadu 1977 si Václav Nedomanský v dresu Detroitu poprvé zahrál zámořskou NHL. V pondělí, přesně o 42 let později, vstoupí v Torontu do tamní hokejové Síně slávy. Po Dominiku Haškovi bude teprve druhým českým rodákem, kterému se to podařilo. Nedomanský vstupuje mezi legendy 30 let po pádu komunistického režimu, který ho po útěku z Československa zbavil občanství. Od stálého zpravodaje Toronto 10:23 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Štítek se jménem Václava Nedomanského v Síni slávy, | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Už je to skoro půl století, ale tady v Kanadě je to pořád exotické a fascinující. Příběh prvního hokejisty, který utekl ze sovětského bloku, aby si splnil touhu zahrát si s nejlepšími v zámoří.

Sen hrát NHL byl strašně velký, nebyla jiná možnost, vzpomíná Nedomanský na útěk z Československa

„Je to tak odlišné od toho, co považujeme za normální. Mladý muž, co šel za svým snem hrát profesionální hokej a vydělat si tím na živobytí. Dokázal to svou vytrvalostí, obětavostí a čistým odhodláním. Musel riskovat všechno, změnilo mu to celý život,“ říká pro Radiožurnál jeden z manažerů torontské Síně slávy Craig Campbell, pamětník Nedomanského zápasů za Toronto Toros těsně poté, co v roce 1974 do Kanady přišel.

„Nebylo mu 22 ani 26, ale 30 let. A přesto přispěl k tomu, že následný příval hráčů z celého světa tak pozitivně změnil náš hokej,“ dodává Campbell.

„Sen hrát NHL byl strašně velký. Nebyla žádná jiná možnost než odejít. Chtěl jsem pracovat a hrát, ale nebylo mi to umožněno, tak jsem to musel vzít do svých rukou,“ vzpomíná Nedomanský.

Do svých rukou to vzal Václav Nedomanský nejprve v nové profesionální soutěži WHA, než se dostal do vysněné NHL. A kromě soupeřových obran ze začátku bojoval i s předsudky. Někteří ho paradoxně považovali za komunistu.

„Cizí týmy řvaly všelijaké nadávky. Já jsem od přitom toho utekl, abych s nimi nebyl. Vždycky se někdo najde. Hodně hokejistů je nevzdělaných a od 16 let neumí nic jiného než hrát hokej. Ale moje řeč byla na ledě. Když viděli, že jsem přínos pro tým, tak se to rychle změnilo a neměl jsem žádné problémy ani na ledě, ani mimo něj,“ říká Nedomanský.

V Kanadě a nyní Spojených státech strávil pětasedmdesátiletý Nedomanský polovinu života, a i když do hokejové Síně slávy vstupuje i za své výkony, rekordy a medaile v reprezentaci a Slovanu Bratislava, nikdy by se do ní nedostal, kdyby se nerozhodl utéct z komunistického Československa, které ho odsoudilo v nepřítomnosti, a on počítal s tím, že už se do rodné země nikdy nepodívá. Sametová revoluce to změnila, ale jako Čech už se necítí.

„Jako Čech jsem byl narozený, ale občanství mi bylo zlikvidováno jako všechno ostatní. Jsem tady doma víc než v Čechách, to musím přiznat,“ říká Nedomanský.

Slavnostní ceremoniál s hokejistou Václavem Nedomanským v jedné z hlavních rolí začne v Torontu v pondělí půl hodiny před půlnocí.