Dvorský je jedním z nejlepších hráčů turnaje. Jinak nám chybí kreativní hráči, myslí si slovenský expert

Slovenští hokejisté do 20 let na medaili z mistrovství světa čekají od roku 2015. Za úspěchem by je měl dovést kapitán Dalibor Dvorský, který jedním gólem mírnil úvodní prohru se Švédskem 5:2. „Slováci by se určitě měli pokusit o postup přes čtvrtfinále," říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz slovenský hokejový expert Matej Deraj ze serveru Šport.sk. Praha/Ottawa 12:25 27. prosince 2024

Je ambicí Slováků bojovat o zlatou medaili?

Takové ambice by měl mít každý tým, ale Slovensko rozhodně nepatří mezi favority na celkový triumf. Většina hráčů hrála hrála na mistrovství světa hráčů do 18 let a skončila na čtvrtém místě, takže určitou kvalitu letošní tým má. Slováci by se tak určitě měli pokusit o postup přes čtvrtfinále, oproti loňskému týmu je ale kvalita nižší.

V čem může být Slovensko lepší než ostatní týmy na turnaji?

Dalibor Dvorský je jeden z nejlepších hráčů mistrovství a pravděpodobně bude nejlepší útočník. Centr draftovaný St. Louis podává v AHL skvělé výkony, je to skvělý střelec a lídr týmu – Dvorský prostě bude klíčovým hráčem.

A co je slabinou Slováků?

Nedostatek kvality v útoku a větší šířka kádru. Kromě Dvorského a několika dalších hráčů nám chybí kreativní hráči, kteří dokážou vymyslet akci nebo sami dát gól. Malý otazník mám i v brance, protože Samuel Urban a Alan Lendak nemají s dvacítkou moc zkušeností, ale odchytali mistrovství světa do 18 let, takže by turnaj měli zvládnout.

Jsou brankáři silnou stránkou letošního týmu Slovenska?

Již nemáme takovou jistotu, jakou byl Adam Gajan, který v roce 2022 získal cenu pro nejlepšího brankáře mistrovství světa. Jedničkou bude Samuel Urban, který v národním týmu vždy chytal spolehlivě.

Kdo byl z nominace překvapivě vynechán?

Upřímně řečeno, asi nikdo. Ondřej Molnár by se do nominace dostal, ale kvůli incidentu z prosince 2022 v reprezentaci už dva roky chybí. Někoho překvapila absence mladších hráčů, třeba Alexe Mišiaka.

Kterého hráče byste chtěl vypíchnout? Je to Dalibor Dvorský?

Dvorský bude jistě velkou hvězdou a pokud bych měl vybrat někoho mimo něj, tak asi klíčového obránce Maxima Štrbáka, který, stejně jako Dvorský, jede už na páté juniorské mistrovství světa. Důležití by měli být i dva mladíci – obránce Luka Radivojevič, který příjemně překvapil na posledním MSJ, a útočník Tomáš Poběžal, který v letošní sezoně slovenské extraligy nastřílel už 12 gólů.

Co říkáte na český tým? Co byste na Česku vyzdvihl?

Myslím, že Češi jsou kandidát do nejlepší čtyřky turnaje. Tým se mi sice zdá slabší než poslední dva roky, to asi bude absencí Jiřího Kulicha. Ale znovu budou důležití Michael Hrabal nebo Eduard Šalé, na kterém to bude v útoku stát. V útoku mi Češi přijdou silní, všichni jsou hodně urostlí. Ale v obraně mi chybí Dominik Badinka nebo Radim Mrtka a možná nějaký větší talent.